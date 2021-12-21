Akıllı Saatleri ve Fitness Takipçilerini Unutun. Akıllı Kulaklıklar Geliyor

Spor ve sağlık takibi için akıllı saatten ya da fitness takipçilerinden daha iyi bir çözüm yolda: Akıllı kulaklıklar yakında tüm alışkanlıklarımızı değiştirebilir!