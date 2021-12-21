Akıllı Saatleri ve Fitness Takipçilerini Unutun. Akıllı Kulaklıklar Geliyor

Spor salonuna gitmeye hazırlanırken hemen hepimizin rutini, akıllı saat ve kablosuz kulaklıklarımızı yanımıza aldığımızdan emin olmaktan geçiyor. Tabii ki şarjlarını kontrol etmekten de geri kalmıyoruz, zira sporun ortasında egzersiz kaydının yarıda kesilmesi ya da müziğin durması pek hoş olmaz. Her ikisinin şarjı bitmiş ise can sıkıcı bir durum. Ancak bu sorun yakında tek cihaza düşebilir...
Sporcu kulaklıkları son yıllarda uzun bir yol kat etti ve fitness noktasında yardımcı olmaya başladı. Apple, en çok satan Airpod'larından herhangi birine kalp hızı izleme özelliğini henüz sunmamış olsa da Orbis Research'teki pazar araştırmacıları, kulak içi kalp izleme teknolojisinin hızla geliştiğini söylüyor.
Amazfit PowerBuds, Jabra Sport Pulse, Bose SoundSport Pulse ve Philips AcrionFit SN503 gibi kulaklıklar nabız izleme özellikleriyle bunun ilk örneklerinden olurken, öte yandan aralarında kandaki oksijen doygunluğunu ölçebilen sensöre sahip modeller de yer alıyor. Elbette bunlar tıbbi araçlar değil, ancak tıpkı akıllı saat benzeri ölçüm yapabiliyorlar.
Ayrıca kalp atış hızı ve SpO2 ölçümlerini kulak yoluyla almak, akıllı saatten daha doğru veriler elde etmenin daha mantıklı bir yolu gibi görünüyor. Zira soğuk havada egzersiz yapmak kollarınıza giden kan akışının azalmasına sebep olabilir ve bu da ölçümün doğruluğunu etkileyebilir. Neyse ki yakında bu tür sadece müzik ve aramaları aktarabilen kulaklıklardan ziyade spor ve sağlık konusunda da bilgilendirmelerde bulunan akıllı kulaklıkların geliştiğini ve yaygınlaştığını artırdığını göreceğiz. Türkiye'ye gelen ilk modelleri de sizlerle yine paylaşacağız.
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