Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi 1 Ocak'ta vizyona giriyor!

Kesişme; İyi ki Varsın Eren filmi 1 Ocak'ta vizyona girecek. Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı.
İyi ki Varsın Eren 1 Ocak'ta Vizyona Girecek
Trabzon'un Maçka ilçesinde, 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatlarının konu edinildiği "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmi 1 Ocak'ta sinemalarda vizyona girecek. Merakla beklenen filminin üçüncü tanıtım fragmanı yayınlandı.
TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giriyor.
Maçka'dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak.
Rahmet ve minnetle... #iyikivarsınEren #iyikivarsınFerhatGedik pic.twitter.com/gGWm2ynUf8— Zahid SOBACI (@zahidsobaci) December 11, 2021
"Kesişme; İyi ki Varsın Eren"in üçüncü tanıtımını sosyal medya hesabından paylaşan TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, "TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' sinema filmi, Şehidimiz Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giriyor. Maçka'dan yükselen cesaret, feraset ve yiğitliğin sesi tüm dünyada yankılanacak. Rahmet ve minnetle" dedi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın