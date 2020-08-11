Akıllı şehir nedir? Akıllı şehir çözümleri nelerdir?

Akıllı şehir, bir şehirde yaşayan toplumun enerji, ulaşım ve kamu hizmetleri gibi bazı konularda verilen kentsel hizmetlerin kalitesini ve performansını geliştirmek, kullanılan kaynak tüketimini, yapılan israfı ve bu hizmetler için harcanan toplam maliyetleri azaltmak için günümüzde sürekli gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojilerinden (BİT) yararlanan şehirlere verilen isimdir.
Akıllı bir şehrin kapsayıcı amacı, verilen hizmetlerde kullanılan akıllı teknoloji ile vatandaşları için yaşam kalitesini artırmak ve onlara hayat boyu konfor sağlamaktır.
Şehri Gerçekten Akıllı Yapan Şey Nedir?
Akıllı şehir, orada yaşamakta olan toplumun birçok kesimini kapsayan, teknoloji, bilgi ve veri çözümlerini güvenli ve stratejik bir şekilde bütünleştirmesini ve edinilen bu verilere dayanan hızlı, pratik ve konforlu çözümleri gerektiren bir ekip çalışmasıyla yapılan işlemlerdir. Akıllı şehirler, insanların yaşam kalitesini artırmak için genellikle toplanılan veriyi ve çözüm için gerekli olan dijital teknolojileri kullanır. Alınan verilere göre geliştirilen akıllı uygulamaların benimsenmesi, orada yaşamakta olan halkın can ve mal güvenliğinden, sağlık ve ulaştırmaya hızlı bir şekilde erişime kadar birçok avantaj şehirdekilerin hizmetine sunar.
Akıllı Şehir Çözümleri Nelerdir?
Hava Kalitesi: Kullanılan sensörlerle yaşanılan ortamdaki hava kalitesi anlık olarak izlenir ve olağan dışı olarak gözüken ve müdahale edilmesi gerekli görülen durumlarda önlem alınır.
İletişim Mimarisi: Vatandaşların bulundukları yere göre gereken bilgiyi sunan interaktif kiosklar ve mobil uygulamalar aracılığıyla vatandaşlarla istenilen ve gereken her an bağlantı kurulması sağlanır.
Çevre: Şehir sınırlarında bulunan her karış toprağın verileri görselleştirilir ve bu görseller analiz edilir. Bu sayede şehir yetkilileri gerekli müdahaleleri ve şehir planlamalarını ne zaman yapacaklarını, olumsuz durumlara karşı nasıl davranılacağına karar verir.
Emniyet ve güvenlik: Yaşanan herhangi bir suç, terörizm ve sivil huzursuzluğa karşı koruma sağlar ve gelişmiş video analizi sayesinde yaşanan olaya anında müdahale edilebilir.
Ulaşım: Günümüz sorunlarından olan şehir içi trafik yönetimi ile yaşanan tıkanıklık azaltılır.
Su yönetimi: Şehir genelinde yaşamakta olan halkın tümüne güvenli ve verimli su akışı sağlanabilir. İnsanın en temel ihtiyacı olan suyun her haneye iletiminin eksiksiz ve sorunsuz ulaşımı sağlanır.
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