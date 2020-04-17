Akıllı Şehirlerin En Önemli Sorunları Gideriliyor

Şehir yönetiminin dijitalleşmiş hali olan akıllı şehirler, vatandaşların yaşam kalitelerini yükseltiyor. Ancak mevcut hücresel ve Wi-Fi teknolojileri uzun mesafede veri iletimi ya da bu iletimin sürekliliği gibi ihtiyaçları karşılamakta zorlanıyor ve donanım ile operasyon maliyetlerini de beraberinde getiriyor. Cisco'nun birçok akıllı şehir projesinde tercih edilen LoRaWAN çözümü, bu güçlükleri çözerek, akıllı şehir konseptinin yaygınlaşmasını sağlıyor.