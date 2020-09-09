Akıllı Telefon Satışlarında Apple, İkincilik Koltuğunu Geri Alabilir

COVID-19 salgını sebebiyle akıllı telefon satışları global çapta düşmeye devam ediyor. Öyle ki, 2020'nin 2'inci çeyreğinde sevkiyatlar yüzde 20 oranında düşmüş durumda. Bu, yakın tarihin en kötü düşüşlerinden biri olarak kabul edilirken, araştırma firması Strategy Analytics, düşüşün devam edeceğini söylüyor.
Strategy Analytics'in yayınladığı yeni rapora göre salgın bu şekilde devam ederse 2020 yılı toplam sonuçları akıllı telefon üreticileri için can sıkıcı olacak. Zira 2020 için toplam sevkiyatların yüzde 11 düşerek, 1.26 milyar üniteye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
Araştırma şirket, 2020'de toplam yıllık sevkiyatların 2019'dan daha düşük olmasını beklerken, 2021 için ise biraz daha umutlu: 2021'de yüzde 9'luk bir pazar büyümesi öngörülüyor. Peki, markalarda durumlar nasıl?
Pazar daralmasından Samsung, şu ana kadar en sert etkilenen markalardan olurken, buna karşın pazar liderliğini sürdürmesi bekleniyor. Apple'ın ise 2'inci sırada yer alan Huawei'yi geçeceği ve pazar payını arttıracağı düşünülürken, Huawei için ise büyük kayıp bekleniyor.
Huawei'nin işlemci tedariğinde yaşanan sorunlar sebebiyle önümüzdeki yıl payının büyük bir yüzdesini kaybedebileceğine raporda yer verilmiş. Bu kayıp ile beraber ise, Çinli diğer akıllı telefon üreticileri olan Xiaomi, OPPO ve Vivo'nun bundan istifade edebileceği de konuşuluyor.
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