Akıllı Telefon Satışlarında Apple, İkincilik Koltuğunu Geri Alabilir

Akıllı telefon pazarı için 2020 ve 2021 yılı tahmin raporlarına göre Samsung pazar payını koruyacak, Huawei ise düşüşe geçerek ikincilik koltuğunu Apple'a kaptıracak. Peki ama bunun nedeni ne olabilir?