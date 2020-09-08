Microsoft, Xbox Series S'i Doğruladı. Peki Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?

Xbox Series S fiyatı ve tasarımı ilk kez ortaya çıktı. Microsoft'un yeni oyun konsolunun uygun fiyatlı olması bekleniyordu. Peki Xbox Series S fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve detaylar...