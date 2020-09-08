Microsoft, Xbox Series S'i Doğruladı. Peki Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series S hakkında pek çok söylenti duyduk. Özellikle fiyatı ve tasarımı merak edilen konuların başında geliyordu. Ve sonunda Microsoft, Xbox Series X'in "kardeşi1 olarak tanımlanan Xbox Series S'i resmi olarak duyurdu ve merak edilen pek çok şey de ortaya çıkmış oldu.
Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?
Xbox Series S modelinin resmi fiyatı, 299 dolar olarak açıklandı. Konsol 4 teraflops GPU performansı sunuyor.
?? Let's make it official!— Xbox (@Xbox) September 8, 2020
Xbox Series S " Next-gen performance in the ???????? Xbox ever. $299 (ERP).
Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq
Xbox Series S Tasarımı Nasıl?
"Lockhart" kod adı ile gündemde olan yeni konsol Xbox Series S'in tasarımı oldukça ilginç görünüyor. Boyutları ile ilgili henüz net bir bilgi yok ancak Xbox Series X modelinden daha küçük olacağı kesin. Cihaz muhtemelen 1440p çözünürlüğünü ve 60fps'yi hedefleyecek ve Xbox One S'e benzer şekilde beyaz tasarımla gelecek.
Xbox Series S'in Oyun Kolu Sızdırılmıştı
Geçtiğimiz günlerde Xbox Series S'in oyun kolu da sızdırılmıştı. Kutunun yanında yazanlara göre oyun denetimi, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10'lu PC'ler, Android ve iOS için destek sunuyor.
Disk Girişi
Yıllardır duyulan söylentilerde, sıradaki konsol neslinin bir disk girişine sahip olmayacağı söyleniyordu. Bu söylenti ilk olarak, Microsoft'un Xbox One S All-Digital Edition ile gerçek oldu. Ardından da, tüm gözler Xbox Series X'in üzerinde olsa da, Lockhart kod adlı Xbox Series S hakkında fikirler ve söylentiler ortaya çıktı. Tasarım görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, konsolda bir disk girişi bulunmuyor.
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