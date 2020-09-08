Microsoft, Xbox Series S'i Doğruladı. Peki Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?

Xbox Series S fiyatı ve tasarımı ilk kez ortaya çıktı. Microsoft'un yeni oyun konsolunun uygun fiyatlı olması bekleniyordu. Peki Xbox Series S fiyatı ne kadar? İşte özellikleri ve detaylar...

Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?

Microsoft'un yeni oyun konsolu Xbox Series S hakkında pek çok söylenti duyduk. Özellikle fiyatı ve tasarımı merak edilen konuların başında geliyordu. Ve sonunda Microsoft, Xbox Series X'in "kardeşi1 olarak tanımlanan Xbox Series S'i resmi olarak duyurdu ve merak edilen pek çok şey de ortaya çıkmış oldu.

Xbox Series S Fiyatı Ne Kadar?

Xbox Series S modelinin resmi fiyatı, 299 dolar olarak açıklandı. Konsol 4 teraflops GPU performansı sunuyor.

Xbox Series S Tasarımı Nasıl?

"Lockhart" kod adı ile gündemde olan yeni konsol Xbox Series S'in tasarımı oldukça ilginç görünüyor. Boyutları ile ilgili henüz net bir bilgi yok ancak Xbox Series X modelinden daha küçük olacağı kesin. Cihaz muhtemelen 1440p çözünürlüğünü ve 60fps'yi hedefleyecek ve Xbox One S'e benzer şekilde beyaz tasarımla gelecek.

Xbox Series S'in Oyun Kolu Sızdırılmıştı

Geçtiğimiz günlerde Xbox Series S'in oyun kolu da sızdırılmıştı. Kutunun yanında yazanlara göre oyun denetimi, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Windows 10'lu PC'ler, Android ve iOS için destek sunuyor.

xbox

Disk Girişi

Yıllardır duyulan söylentilerde, sıradaki konsol neslinin bir disk girişine sahip olmayacağı söyleniyordu. Bu söylenti ilk olarak, Microsoft'un Xbox One S All-Digital Edition ile gerçek oldu. Ardından da, tüm gözler Xbox Series X'in üzerinde olsa da, Lockhart kod adlı Xbox Series S hakkında fikirler ve söylentiler ortaya çıktı. Tasarım görüntülerinden de anlaşılacağı gibi, konsolda bir disk girişi bulunmuyor.

xbox

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Taş Gibi Bilgisayar: Excalibur G780!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 11 Eylül 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı imkanı
A101 10 Eylül 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook fırsatı
Atiye 2. sezon için geri sayım! Atiye 2. sezon fragmanı yayında
Friends özel bölümünün çekimleri salgın nedeni ile yine ertelendi
Günün En çok Okunanları
ABD'de hava sıcaklığı nasıl bir günde 33 derece düştü? İşte sebebi!
Windows XP'yi Kullananların Sayısı Şaşırtmaya Devam Ediyor
Heyecan Yaratan Keşif: Evrenin Bilinen İlk 3 Güneşli Gezegeni
Crysis Remastered, "Crysis'i Çalıştırır mı" Modu ile Şaşırtacak
Game of Thrones'un Son Sezonunun Önemli Sahnesi, Aslında Farklıymış

 

 