Yeni MacBook Air, Mini LED Ekran ile Gelebilir...

MacBook Air, 2022'de büyük bir yükseltme alacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan yeni raporlar, Apple'ın ince ve hafif cihazına bir Mini LED ekran eklemeyi planladığını bildiriliyor.
Söylentinin kaynağı, yine Cupertino şirketinin gelecekte ne planladığına dair bize bilgiler veren bir Apple analisti olan Ming-Chi Kuo'dan geliyor. Kuo daha önce de Mini LED'in 2022'de MacBook Air'e geleceğini iddia etmişti ve bu yılın başlarında yayınlanan bir Digitimes raporu ise Apple'ın Mini LED'i daha fazla ürününe getirdiğini öne sürerek bu söylentileri güçlendirmişti. Şimdi Kuo, aynı iddiayı yeniliyor. Peki, Mini LED nedir?
Mini LED, esasen LCD ekranlardaki LED modüllerini küçülten bir görüntü teknolojisi. Daha çok parlak ve daha canlı görüntülere imkan tanıyan bu teknoloji, görüntünün daha koyu siyahlara kavuşmasını da sağlıyor. Bu kontrast artışı, Mini LED ekranlarının LED ekranların kalitesine yaklaşmasını sağlarken, OLED'in maruz kalabileceği yanma sorununu engellemesiyle bu yeni teknoloji önem kazanıyor.
MacBook Air, halihazırda en iyi dizüstü bilgisayarlar listesinde yer alırken, sağladığı performans ve başarılı pil ömrü ile fark yaratıyor. Eklenecek Mini LED takviyesi ile 2022 yılında bu başarı çıtasını daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor.
Öte yandan Mini LED ile beraber ekran çerçevelerinin de daha inceleceği gelen haberler arasında yer alırken Apple, M1 çipini de muhtemelen M2 ismi alacak yeni işlemci ile revize edecek ve böylece MacBook Air'in performansını da yukarıya taşıyacak.
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