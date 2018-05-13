"Akılsız" Telefonların Altın Çağı Yeni Başlıyor
"Akılsız" telefonların altın çağı, görünüşe bakılırsa, 4G sayesinde asıl şimdi başlıyor!
4G "akılsız" telefonlar geçtiğimiz yıl 18-19 milyon ünite dağıtımına ulaşmıştı ve bu da endüstri için büyük bir büyüme olmuştu. Counterpoint'in araştırması bir adım daha ileri giderek, bu büyüme akımının sadece devam etmeyeceğini, cihazların sayısının 40 milyona ulaşabileceğini belirtiyor. Tabi bunda, bu tip telefonların çok fazla ilgi gördüğü Hindistan'ın rolü büyük.
Firmanın analistlerinin belirttiğine göre büyüme bekleniyor olsa da, 4G özellikli telefonların geleceği temel olarak cihazların çevresindeki ekosistemin nasıl gelişeceğine bağlı. 4G özellikli "akılsız" telefon piyasasındaki tüm markalar, henüz bir akıllı telefona geçmemiş olan 500 milyon temel telefon kullanıcısının dikkatini çekmeye çalışıyor. Lava ve Micromax gibi Hindistanlı firmalar bir süredir piyasa paylarını geliştirmeye çalışıyor ancak henüz büyük bir başarı elde edebilmiş değiller. Öte yandan JioPhone ise oldukça iyi karşılanmış durumda ve Hindistan'da 4G erişimini geliştirme konusunda hedeflere yardımcı oluyor.
4G özellikli akılsız telefonlar JioPhone ve Reliance Jio'nun oldukça ucuz olan fiyat kampanyaları ile ciddi bir artış yaşadılar. HMD Global de Hindistan'ın 4G çabalarının bir parçası olarak görebilir. Firma, geçtiğimiz yıl Nokia 3310'u (bir kez daha) sunmuştu.
Ayrıca söylentilere göre Transsion ve Jolla da kendi 4G özellikli telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Jolla, kendi Sailfish işletim sisteminin kullanıcılara KaiOS'dan daha iyi bir deneyim sunacağını düşünüyor.
Ancak JioPhone'un başarısının sırrı işletim sistemi ile alakalı değil. Jio'nun internet hizmetlerini düşürülmüş fiyatlar ile birleştirmesi, diğer OEM'leri geride bırakmasının arkasındaki temel sebep. Diğer OEM'lerin Jio'nun stratejisine kendi kampanyaları ile cevap vermemeleri de firmaya yardımcı olan bir başka durumdu...
Levent Öztürk
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