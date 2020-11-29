Alcatel, Tablet Satış Sıralamasında Türkiye'de 2'inci

2020'nin ikinci çeyreğinde Türkiye tablet satış sıralamasında ikinci tablet üreticisi olan Alcatel, üçüncü çeyrekte de bu başarısını devam ettiriyor. Alcatel'in hem ikinci hem de üçüncü çeyrekte ikinci sırada yer almasını sağlayan modeller arasında Alcatel 1T 7, Alcatel 1T 10, Alcatel Smart Tab 7, Alcatel 3T 8, Alcatel 3T 10 7" ve 10"'in yanı sıra klavyeli cihazlar bulunuyor.
Konuyla ilgili görüşlerini paylaşan TCL Mobil Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Serhan Tunca, "Bünyemizde yer alan Alcatel, 2020'nin ikinci çeyreğinin ardından üçüncü çeyrekte de Türkiye'deki tablet satış sıralamasında ikinci marka oldu. Bir başarıyı elde etmek kadar devamını getirmek de çok önemli. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Son iki çeyrekte elde ettiğimiz satış rakamlarıyla verdiğimiz önemin karşılığını alıyor ve tüketicilere talep ettikleri ürünü daha büyük bir istekle sunuyoruz. Tabletlerimizdeki erişilebilir fiyat ve performans özellikleri, farklı ekran büyüklükleri, klavyeli ve klavyesiz geniş ürün yelpazemizle gerek iş dünyasının gerek gençlerin gerekse evlerinden eğitimine devam eden çocuklarımızın tercih ettiği tablet konumundayız. Önümüzdeki çeyreklerde de farklı ve amiral gemisi özelliklere sahip ürünlerimizi satışa sunarak Türkiye'de elde ettiğimiz bu başarıları daha da yukarı taşımaya devam edeceğiz" dedi.
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