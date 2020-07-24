İnsanlığı Kurtarmak İçin, 21 Terabaytlık Veriyi Toprağın Altına Gömdüler

GitHub, Dünya'nın başına gelebilecek büyük bir felakete karşı "medeniyeti yeniden kurmaya olanak tanıyacak" kod deposunu toprağın altına gömdü.

Oynat GitHub, 21 Terabaytlık Veriyi Gömdü GitHub, Dünya'nın başına gelebilecek büyük bir felakete karşı "medeniyeti yeniden kurmaya olanak tanıyacak" kod deposunu toprağın altına gömdü!

Kod depolama platformu GitHub, 21 terabaytlık açık kaynak kodu verisini kuzey kutbunda donmuş toprağın altına gömmeyi tamamladı.

Veri, felaket senaryolarına karşı 186 makara dijital ışığa duyarlı arşiv filmi üzerinde saklandı. GitHub'ın blog gönderisine göre film makaraları, Avrupa'nın 1.000 kilometre kuzeyinde, Svalbard'daki Arktik Dünya Arşivi'ne yerleştirildi. Arktik Dünya Arşivi, donmuş toprak altında, yerin 250 metre altında terk edilmiş bir kömür madeninde bulunuyor. Verinin burada en az 1.000 sene güvende olacağı söyleniyor.

Yazılım geliştiricileri tarafından kullanılan GitHub'ın kod deposu içerisinde her tür teknolojiyi oluşturmaya yarayacak kodlar bulunuyor. Bir başka deyişle bir medeniyeti neredeyse yeniden kurmaya yarayacak kodların bu depoda bulunduğuna inanılıyor.

Soğuk hava koşulları, verinin uzun süreyle saklanmasını sağlayacak. Elbette insanlığın bu verileri kullanmaya ihtiyaç duyacak kadar büyük bir felaket yaşamamasını umuyoruz.

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