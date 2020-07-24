Çok Yakında "Dokunmasız Dokunmatik Ekran" Gerçek Olabilir

Otomobil üreticileri, araçlarını yeni teknolojilerle donatmak için çalışıyorlar. Bunun sonucunda yeni otomobiller, dokunmatik ekranlara giderek daha çok yer veriyorlar. Yeni bir teknoloji ise, sürüş sırasında fiziksel düğmelerden her zaman daha iyi olmayan ekrana dokunmayı da ortadan kaldırabilir.
Cambridge Üniversitesi ve Jaguar Land Rover (JLR) tarafından geliştirilen "öngörücü dokunuş" teknolojisi, bir dizi sensör ve yapay zeka yardımıyla el hareketlerinizin ne anlama geldiğini algılıyor. JLR'ye göre teknoloji, dokunmatik ekran kullanımını yüzde 50 azaltıyor ve yoldan gözünüzü daha az ayırmanıza yardımcı oluyor. Üstelik ekrana dokunmadığınız veya az dokunduğunuz için ekrandaki mikropların sayısı azalıyor.
Benzer teknolojileri geçmişte telefonlarda görmüş, bunların pratikte çok iyi çalışmayabildiklerini tecrübe etmiştik. Dolayısıyla bu teknolojinin ne kadar başarılı olacağı merak konusu. Yeni teknolojinin araçlara ne zaman geleceği belli değil, ancak JLR'ye göre bazı araçlara bir güncellemeyle gelebilir.
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