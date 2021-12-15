Alternatif Tarayıcı Vivaldi'den Microsoft'a Çok Sert Edge Eleştirisi Geldi!

Tarayıcı savaşları son hızla devam ederken, Vivaldi'nin CEO'su Microsoft'a "eski taktikleri" kullanarak rekabete aykırı bir şekilde Edge tarayıcısını kullanıcılara zorla yükletmekle suçladı. Edge'in rakiplerinden Vivaldi tarayıcısının CEO'su Jon von Tetzchner, "2021'de Microsoft'un bir kez daha bariz bir şekilde rekabete aykırı uygulamalara giriştiğini görmek sinir bozucu" diye başlayan uzun bir blog yazısı yayınladı.
Microsoft'un Edge tarayıcısını daha popüler hale getirmek için çok ince bir çizgide tehlikeli olarak değerlendirilebilecek hamleler yapmakta olduğunu bir süredir görüyorduk. Vivaldi, bunu açıkça bir suçlama ile dile getirdi. Chrome'a karşı açık saldırılar, Microsoft servislerinin zorla reklamı ve Windows 11 kullanıcılarının varsayılan tarayıcıyı Edge'den başka birine değiştirmeyi zorlaştırması, hep bu hareketlerin bir sonucu olarak görülüyor.
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