Amatör Astronomdan, Dev Gezegen Jüpiter'de Sürpriz Bir Keşif

Amatör bir astronom, Jüpiter ile ilgili profesyonel astronomların bile ilgisini toplayan, şaşırtıcı bir keşfe imzasını attı.

09 Temmuz 2020 00:02

Levent Öztürk