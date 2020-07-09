Amatör Astronomdan, Dev Gezegen Jüpiter'de Sürpriz Bir Keşif

Yeni gözlemlerin gösterdiğine göre, Jüpiter'in simgeleşmiş Dünya boyutundaki kırmızı noktasına bir iz daha katıldı. Centurion, Güney Afrika'da yaşayan emekli kimya mühendisi ve amatör astronom Clyde Foster, 31 Mayıs 2020 sabahı teleskobu ile bakarken, gaz devinin ünlü fırtınası Büyük Kırmızı Nokta'nın güney doğusunda daha önce görülmemiş bir nokta fark etti. Sadece birkaç saat önce Avusturalya'daki astronomlar tarafından yakalanan görüntüler, bu noktanın o sırada görülemediğini gösteriyordu.
Neyse ki NASA'nın Juno uzay aracı, Foster'ın ilk gözleminden sadece iki gün sonra Jüpiter'e 27. yakın geçişini yapmak üzereydi. Her ne kadar araç direkt olarak bu noktanın üzerinden geçmiş olmasa da, "Clyde'ın Noktası" olarak adlandırılan bu yeni noktanın detaylı bir görüntüsünü sunabilecek kadar yaklaştı.
Yakınındaki devasa antisiklonik fırtınanın aksine "Clyde'ın Noktası" aslında güçlü bir kovektif "patlama", yani Jüpiter atmosferinin üst bulut katmanlarının üzerine çıkan bir gaz çıkışı. Metan gazının güçlü bir şekilde emildiği ışık dalga boyuna hassas belirli filtrelerde bu patlama parlak bir bölge olarak gözükerek "Clyde'ın Noktası"nın varlığını işaret ediyor.
Bu patlamalar Jüpiter'in Kuzey ve Güney Ekvator kuşaklarında yaygın ancak bu noktanın belirlendiği gezegenin Güney Ilıman Kuşağında çok daha nadirler. Foster'ın söylediğine göre bu sebepten dolayı da astronomlar bu buluş ile oldukça ilgilendiler.
Foster ve Juno görevinin geri kalanı, bu patlamanın nasıl gelişeceğini görmek için uzay aracının 25 Haziran 2020 tarihindeki bir sonraki yakın geçişini bekliyorlar. Ancak Juno'nun 53 günlük geçişleri sonsuza dek sürmeyecek ve hatta bir yıl içerisinde gezegenin atmosferine dalarak Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni hakkında pek çok veri ve etkileyici fotoğrafı geride bırakarak aramızdan ayrılacak.
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