30 saniye olmadan bul: Önce hangisi dolar? Kolay görünen zor zeka testi!

Zaman zaman yapılan testler zekanızı sınamak için bir fırsat. Sadece dahi insanlar buradaki 8 soruyu 30 saniyede cevaplayabiliyor. Doğru cevapları bulabilecek misiniz? Görseller aşağıda yer alıyor...

Zekanızı sınamak için fırsat! Hangisi önce dolar?

Genel olarak bir bireyin düşünme yapısını, algılama şeklini, sorunlara çözüm bulma yetisini ve çözüm sürecini yönetebilme performansını ölçmeye yarayan zeka testleri, hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir.  Zaman zaman yapılan testler de zekanızı sınamak için bir fırsat.  Bakalım aşağıdaki soruları 30 saniyede cevaplayabilecek misiniz? 

SORU: Su tanklarından hangisi önce dolar?

CEVAP: 3 numaralı bardak

SORU: Çay bardaklarından hangisi önce dolar?

CEVAP : 2

SORU: Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?

CEVAP: Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.

SORU: Hangisi önce dolar?

CEVAP: 5 

SORU: Resimdeki zarlardan hangisi yanlıştır?

CEVAP:  İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı

SORU: Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?

CEVAP:  

SORU: Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.

CEVAP: 

SORU: Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

CEVAP:  Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak.

SORU:  Resimdeki minyonlar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?

CEVAP: 

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