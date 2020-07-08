30 saniye olmadan bul: Önce hangisi dolar? Kolay görünen zor zeka testi!

Zaman zaman yapılan testler zekanızı sınamak için bir fırsat. Sadece dahi insanlar buradaki 8 soruyu 30 saniyede cevaplayabiliyor. Doğru cevapları bulabilecek misiniz? Görseller aşağıda yer alıyor...