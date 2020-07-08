30 saniye olmadan bul: Önce hangisi dolar? Kolay görünen zor zeka testi!

Genel olarak bir bireyin düşünme yapısını, algılama şeklini, sorunlara çözüm bulma yetisini ve çözüm sürecini yönetebilme performansını ölçmeye yarayan zeka testleri, hem ülkemizde hem de dünya genelinde çok çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilir. Zaman zaman yapılan testler de zekanızı sınamak için bir fırsat. Bakalım aşağıdaki soruları 30 saniyede cevaplayabilecek misiniz?
SORU: Su tanklarından hangisi önce dolar?
CEVAP: 3 numaralı bardak
SORU: Çay bardaklarından hangisi önce dolar?
CEVAP : 2
SORU: Çölde kalan kör bir adamın elindeki kutuda 2 kırmızı ve 2 mavi hap vardır. Adam hayatta kalmak için 1 mavi ve 1 kırmızı hap almak zorundadır. Diğer her kombinasyon adamın ölümüne neden olacaktır. Kör adam görmeden 1 mavi ve 1 kırmızı hap içmeyi nasıl başarır?
CEVAP: Adam önce her hapı ikiye böler ardından her iki yarımdan yalnızca bir tanesini yutar.
SORU: Hangisi önce dolar?
CEVAP: 5
SORU: Resimdeki zarlardan hangisi yanlıştır?
CEVAP: İşaretli zarda 6 yerine 7 nokta var. 7 noktalı zar yanlış olanı
SORU: Bu şekli 4 eşit parçaya nasıl bölebilirsiniz?
CEVAP:
SORU: Resimdeki 4'ler arasında 'A' harfini bulun.
CEVAP:
SORU: Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?
CEVAP: Doğru cevap sarı alandaki sembollerden ilki olacak.
SORU: Resimdeki minyonlar arasına gizlenmiş Sünger Bob'u bulabilecek misiniz?
CEVAP:
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