Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 Akıllı Saatler Türkiye'de! İşte Fiyatları!

Amazfit, Birleşik Krallık ve ABD'de son derece popüler olan Fashion serisi giyilebilir akıllı saatlerinin son iki sürümünü Türkiye'de piyasaya sürüyor. Amazfit GTR 2, geleneksel saat tasarımını kapsamlı fitness ve sağlık izleme özellikleriyle harmanlarken, Amazfit GTS 2 zengin özelliklerini şık bir tasarımla bir araya getiriyor.
Etkileyici Teknoloji, Şık Tasarım
Paslanmaz çelik ve siyah alüminyum alaşımlı kasa seçeneklerine sahip olan Amazfit GTR 2, net ve okunması kolay 3D kavisli cam ile kaplanmış canlı, yuvarlak 1,39 inç AMOLED ekranıyla klasik bir görünüm sunuyor. Amazfit GTS 2 ince, zarif dikdörtgen gövdesi ve 1,65 inç AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. Alüminyum alaşımlı kasaya sahip olan saatin gece siyahı, çöl altını ve şehir grisi renk seçenekleri, uyumlu kayışlarla tamamlanıyor.
Her iki saatin ekranı optik Elmas Benzeri Karbon (oDLC) ve parmak izi bırakmayan kaplamalara sahip 3D Corning Gorilla camından üretildi. Bu, saat ekranının çizilmelere karşı olağanüstü derecede güçlü ve dirençli olmasını ve saatin temiz kalmasını kolaylaştırıyor. Döndürülebilen ekran, saati hem sol hem sağ bileğinde kullanmayı tercih edenler için eşit derecede konforlu hale getiriyor. 40'tan fazla saat görüntüsü ve her zaman açık ekran özelliği, detaylı kişiselleştirme seçenekleriyle birlikte geliyor. Özelleştirilebilir Hızlı Erişim Uygulaması sayesinde en sevdiğiniz uygulamalara, e sağlık ve fitness özelliklerine erişmek için ekranı sağa veya sola kaydırmanız yeterli.
Çok Yönlü Sağlık ve Fitness Yönetimi
Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2, yüksek hassasiyetli kalp atışı izleme özelliğine sahip. Kalp atış hızınızı 7/24 izleyen BioTracker™ 2 PPG optik sensör, kalp sağlığınızı daha iyi anlamak için dinlenme esnasındaki kalp atış hızınızı, kalp atış hızı bölgelerinizi izliyor ve anormal kalp atış hızı tespit ettiğinde sizi uyarıyor.
BioTracker™ 2 PPG, ayrıca kan-oksijen satürasyonunu ölçmek için OxygenBeats™ 4'ü desteliyor. Uzun süreli zihinsel çalışma, maraton veya yüksek yoğunluklu açık hava sporları gibi fiziksel aktivitelerde bulunduğunuzda kendinizi rahatsız hissediyorsanız, fiziksel durumunuzu hızlı bir şekilde anlamak için mevcut kan oksijen seviyenizi hızla ölçebilir sağlığınızın kontrolünü elinizde tutabilirsiniz.
Amazfit akıllı saatler, uyku kalitesi izleme özelliği sayesinde uyku düzeninizi anlamayı ve uyku kalitesini iyileştirmeyi kolaylaştırıyor. Böylece uykunun REM safhası, hatta gündüz uykuları dahil hafif ve derin uyku aşamalarında ne kadar zaman geçirdiğiniz hakkında daha fazla bilgi edinebiliyorsunuz.
Her iki model kalp atış hızı verilerinizi, takip edilen aktivitelerinizi ve diğer sağlık verilerinizi bir bakışta anlamanızı sağlayan bir PAI skoruna dönüştüren yenilikçi PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemiyle geliyor. Kişisel Etkinlik Zekası anlamına gelen ve kapsamlı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan PAI™ Sağlık Değerlendirme Sistemi, sağlıklı kalmak, kişisel forumunuzun zirvesine ulaşmak ve bunu sürdürmek için ne kadar aktiviteye ihtiyacınız olduğunu anlamanızı kolaylaştırıyor.
Her iki Amazfit GT 2 serisi, stres seviyenizi dengelemenize yardımcı olan stres izleme özelliğine sahip. Böylece kendinizi baskı altında hissettiğinizde stresi düzenlemenin yeni yollarını keşfederek, rahatlama için kendinize fırsat yaratabiliyorsunuz.
Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2, egzersize başladığınızda kolayca etkinleştirebileceğiniz 90 popüler spor modu içeriyor. Egzersizleriniz sırasında mesafeyi, hızı, kalp atış hızı değişikliklerini, yakılan kaloriyi ve diğer egzersiz verilerini kaydedebiliyorsunuz.
Amazfit GT 2 saatleri, telefonunuz olmadan müzik dinleyebilmeniz için yaklaşık 3 GB yerel müzik depolama alanına sahip. Çağrı veya bildirim aldığınızda özelleştirilebilir dokunsal geribildirim sağlayan titreşim, her iki saati daha keyifli ve işlevsel hale getiriyor. Dilerseniz saatinizi kolunuzdan çıkardığınızda gizliliğinizi korumak için ekstra güvenlik açısından otomatik olarak kilitlenmesini sağlayabiliyorsunuz. Dahili mikrofona ve hoparlöre sahip olan saatlerle saatiniz üzerinden telefon görüşmeleri de yapabiliyorsunuz.
Yeni Nesil GT Saatler Hayatı Daha Akıllı, Daha Verimli ve Daha Eğlenceli Hale Getiriyor
Dahili sesle kontrol ve akıllı asistan özellikleri, Amazfit GT 2 modellerini çok daha akıllı hale getiriyor. Desteklenen bölgelerde yerleşik Amazon Alexa10 ile saate sorular sorulabiliyor, bilgi aranabiliyor, çeviri yaptırılabiliyor, alışveriş listeleri oluşturulabiliyor, alarmlar, zamanlayıcılar ve hatırlatıcılar eklenebiliyor, hava durumunu öğrenilebiliyor, akıllı ev cihazlarını kontrol edebiliyor ve çok daha fazlası yapılabiliyor.
Türkçe dil desteği ve kullanım kılavuzuyla gelen ve ayrıca çevrimdışı sesli kontrol özelliğine sahip olan saatinizin internet erişimi olmasa bile spor modlarını açma, kalp atış hızı izleme ve daha fazlasını saatinizle konuşarak gerçekleştirmenize olanak tanıyor.
GT 2 serisi saatler, uzun pil ömrüyle hafta boyunca sizi yalnız bırakmıyor. Güçlendirilmiş pile sahip GTR 2 tipik kullanımda 14 gün, temel kullanımla 38 gün dayanırken, GTS 2 tipik kullanımda 7 gün, temel kullanımda 20 gün pil ömrü sunuyor.
Fiyat ve Bulunabilirlik
Amazfit GTS 2 KDV dahil 1599 TL, Amazfit GTR 2 KDV dahil 1699 TL, Amazfit GTR 2 Sport ise KDV dahil 1599 TL'ye Hepsiburada.com gibi çok sayıda saygın online satış platformundan temin edilebiliyor.
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