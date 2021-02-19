Amazfit GTR 2 ve Amazfit GTS 2 Akıllı Saatler Türkiye'de! İşte Fiyatları!

Amazfit, Birleşik Krallık ve ABD'de son derece popüler olan Fashion serisi giyilebilir akıllı saatlerinin son iki sürümünü Türkiye'de piyasaya sürüyor.