Amazfit PowerBuds Pro TWS Kulaklığını Duyurdu

Amazfit, birden fazla kategoride yenilikçi ürünler ve teknolojiler geliştirmeye devam ediyor. Zepp Health markası olan Amazfit (NYSE: ZEPP), gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve çoklu senaryoya ve aktif gürültü önleme özelliğine sahip yeni kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları Amazfit PowerBuds Pro'yu piyasaya sürdü.
Egzersiz Sırasında Kalp Hızınızı İzleyin
Amazfit PowerBuds Pro, egzersiz sırasında kalp atış hızını izleyen bir kulak içi PPG kalp atış hızı sensörüne sahiptir. Kulaklığa dokunulduğunda, kulaklık mevcut kalp atış hızı durumu gösterir ve kalp atış hızı çok yüksek olduğunda uyarı verir.
Servikal Omurga Oturma Açısı Tespiti
Yerleşik ivmeölçer sayesinde Amazfit PowerBuds Pro, oturma sırasında servikal omurganızın açısını algılayabilir. Çok uzun süre sabit bir pozisyondaysanız başınızı ve boynunuzu hareket ettirmenizi hatırlatan bir ritim çalar. duruşunuzu düzeltmenize, boyun ağrılarını ve baş ağrılarını hafifletmenize ve uzun dönemde servikal omurga sağlığı sorunlarını önlemenize yardımcı olur.
Akıllı İşitme Koruması
Amazfit PowerBuds Pro, dinlediğiniz ses içeriğinin desibel seviyesini gerçek zamanlı olarak izler ve Dünya Sağlık Örgütü'nün işitme koruma standartlarını takip ederek, işitme duyunuzu korumaya yardımcı olmak için Zepp Uygulamasında ses azaltma ve önerilen dinleme süresi hakkında öneriler sunar.
Akıllı Koşu Tanıma
Amazfit PowerBuds Pro, antrenmanı daha sorunsuz hale getirmek için koşunun ne zaman başladığını akıllıca algılayabilir ve ilgili spor verilerini otomatik olarak izlemeye başlayabilir.
40dB'e Kadar Çok Senaryolu Aktif Gürültü Önleme
Amazfit PowerBuds Pro, hibrit dijital uyarlanabilir gürültü azaltma ve pasif ses yalıtım teknolojisiyle 40 dB'e kadar aktif gürültü iptali sağlar. Çoklu senaryolu aktif gürültü engelleme, kullanıcıların gün boyunca farklı modlar arasında geçiş yapmasını sağlar:
- İç mekan modu, odaklanmanız gereken durumlarda klavyeye dokunma ve klima gibi seslerin yanı sıra arka plandaki konuşmaları iptal eder.
- Seyahat modu toplu taşıma ve uçakta motorun gürlemesini engeller, ancak anonsları yine de duyabilirsiniz.
- Egzersiz modu trafik seslerini duymanıza olanak tanır. Böylece dışarıda egzersiz yaparken güvende kalırsınız. Ancak rüzgar gibi çevresel sesleri kapatır.
- Uyarlanabilir mod, gürültü engellemeyi çevrenize göre otomatik olarak ayarlar.
3 Mikrofonlu Çağrı Gürültüsü Azaltma
Kulaklık içerisinde bulunan üç mikrofon ile arama kalitesi AI arama gürültü azaltma algoritmasıyla düzenlenir ve kristal netliğinde aramalar için insan sesini öne çıkarılır.
30 Saate Kadar Üstün Ses
Kulaklıklar tek şarjda dokuz saate kadar sürükleyici ve dinamik ses kalitesi sağlar. Bu süre şarj kutusuyla 30 saate kadar uzayabilir.
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