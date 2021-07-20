Amazfit PowerBuds Pro TWS Kulaklığını Duyurdu

Zepp Health markası olan Amazfit (NYSE: ZEPP), gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve çoklu senaryoya ve aktif gürültü önleme özelliğine sahip yeni kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları Amazfit PowerBuds Pro'yu piyasaya sürdü.