Amazfit PowerBuds Pro TWS Kulaklığını Duyurdu

Zepp Health markası olan Amazfit (NYSE: ZEPP), gelişmiş sağlık izleme özelliklerine ve çoklu senaryoya ve aktif gürültü önleme özelliğine sahip yeni kablosuz stereo (TWS) kulaklıkları Amazfit PowerBuds Pro'yu piyasaya sürdü.

Amazfit PowerBuds Pro TWS Kulaklığını Duyurdu

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 23 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda drone, kulaklık ve akıllı bileklik sürprizi!
A101 15 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı bilgisayar ürünleri
BİM 16 Temmuz aktüel ürünler kataloğunda taşınabilir şarj aleti sürprizi!
Yuvam Dünya "İklim Dostu Yaşam Rehberi"ni Yayımladı

Günün En çok Okunanları
PUBG Güncelleme 12.2 PC ve Konsollarda Çıktı
Gazetecilerin Telefonuna Pegasus Soruşturması Şoku!
74. Cannes Film Festivali'nde ödül kazananlar belli oldu!
Amazfit PowerBuds Pro TWS Kulaklığını Duyurdu
Intel, Eskiden AMD'nin Parçası Olan Önemli Şirketi Satın Almak İstiyor!

 

 