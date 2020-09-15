Amazon Prime, Türkiye'de! İşte Amazon Prime Fiyatı ve Bilmeniz Gerekenler!

19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan alışveriş ve eğlence ayrıcalıklarını tek çatı altında buluşturan üyelik servisi Amazon Prime şimdi Türkiye'de. Amazon.com.tr müşterileri Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından aylık 7,90 TL'ye abone olabilecek.

Amazon Prime Türkiye'de!

19 ülkede 150 milyon aboneye ulaşan ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime şimdi Türkiye'de. Amazon'un alışveriş hizmetleri ile eğlence servislerini tek çatı altında buluşturan Amazon Prime, seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat, Amazon Original içeriklerinin yanı sıra birçok ödüllü film ve diziyi barındıran Prime Video, oyun dünyasının gözde kanalı Prime Gaming ve Prime üyelerine özel indirimler gibi eşsiz ayrıcalıklar sunuyor.

Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, "Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterilerimiz ile buluşturduğumuz için oldukça mutluyuz. Amazon.com.tr'yi hizmete açtığımızdan bu yana müşterilerimize hızlı teslimat hizmeti sağlayabilmek adına birçok adım attık. Amazon Prime ile birlikte İstanbul, Bursa ve Kocaeli'deki müşterilerimiz siparişlerini aynı gün içinde teslim alabilecek. Müşterilerimiz, eşi benzeri görülmemiş hızlı teslimat deneyiminin tadını çıkarabilecek. Ayrıca Amazon Prime, ödüllü film ve dizilere erişim ve oyun kanalı aboneliklerinin yanı sıra çok daha fazla ayrıcalık sunuyor. Her bir yan faydayı ayrı ayrı düşündüğümüzde oldukça değerli bir paketi cazip bir fiyatla müşterilerimizle buluşturduğumuz için çok memnunuz," dedi.

Bedava ve hızlı kargo hizmetiyle öne çıkan Amazon Prime, geçerli ürünlerde İstanbul, Bursa ve Kocaeli'de 50 TL ve üzeri alışverişlerde aynı gün teslimat hizmeti sunuyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Manisa, Bolu ve diğer 10 ildeki üyeler ise harcama limiti olmaksızın ertesi gün teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Açılışta Samsung, Under Armour, Maybelline, LEGO, Philips, Omo, Prima, L'oreal Paris, Puma, Bose, HP, Lenovo ve daha birçok prestijli marka Prime teslimat kapsamında tüketicilerle buluşuyor.

Amazon Prime'dan Sorumlu Başkan Jamil Ghani, "Türkiye'deki müşterilerimiz, bugünden itibaren 19 ülkede 150 milyon aboneye erişen ayrıcalıklı üyelik servisi Amazon Prime'ın tüm ayrıcalıklarından faydalanabilecek. Seçili şehirlerde aynı gün ve ertesi gün teslimat hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimiz, ayda sadece 7,90 TL karşılığında geniş bir ürün yelpazesini bedava ve hızlı kargo seçenekleriyle satın alabilirken, ödüllü film ve dizi içeriklerinin yanı sıra Prime üyelerine özel indirimlere de erişebilecek. Amazon Prime'ın Türkiye'deki tüketicilerin alışveriş deneyimine değer katacağına inanıyoruz," dedi.

Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar:

  • Bedava ve Hızlı Kargo: Elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo
  • Prime Video: Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel'i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard's Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim
  • Prime Gaming: League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği
  • Özel Fırsatlar: Popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim
  • Prime Day: Sadece Prime üyelerine özel Amazon'un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day'e özel indirim ve fırsatlara erişim

30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden Amazon Prime'a aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Eylül 2020 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik imkanı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
11 Eylül 2020 BİM aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık, HP yazıcı sürprizi
Günün En çok Okunanları
Amazon Prime, Türkiye'de! İşte Amazon Prime Fiyatı ve Bilmeniz Gerekenler!
Wonder Woman 1984'ün vizyon tarihi yine ertelendi! İşte yeni tarih
TCL MOVETIME 40SX Akıllı Aile Saati Satışa Çıktı! İşte Özellikleri!
Instagram'da İnternet URL Dönemi Başlıyor; Ama Ufak Bir Bedelle Birlikte...
Yapılan araştırma ortaya koydu! Köpekler sahibine neden bağlı hissediyor?

 

 