WhatsApp konum atma nasıl yapılır? (Süreli ve süresiz konum paylaşma)

WhatsApp konum atma işlemlerini iki başlık altında ele alabiliriz. Sık kullanılan konum atma yöntemi süresiz olan "Şu anki konumu gönder" seçeneği. Canlı konum göndermek için ise "Mevcut konumu paylaş" seçeneğine tıklamalısınız. Peki konum nasıl gönderilir? İşte adım adım yapılacaklar...