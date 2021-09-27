WhatsApp konum atma nasıl yapılır? (Süreli ve süresiz konum paylaşma)

Whatsapp konum atma nasıl yapılır? Konum göndermek için yapılması gerekenleri adım adım sıraladık. Mevcut konumu paylaş ve şu anki konumu gönder şeklinde iki farklı konumu WhatsApp uygulaması ile paylaşabilirsiniz. Peki konum nasıl atılır?
Ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasında teknolojik yenilikler hayatı kolaylaştırır. Bilinmeyen bir adrese gitmek, konum bilgisi ve navigasyon özellikleri sayesinde oldukça kolaylaşır. Dünya üzerinde 5 milyardan fazla kullanıcısı olan Whatsapp, konum paylaşma özelliğine de sahiptir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar birbirlerine bulundukları yeri ve adresi kolay bir şekilde tarif etme imkanı bulur.
Whatsapp konum paylaşma işlemi, güncel haritalar ve navigasyon ile desteklenerek doğru bir şekilde yol tarifi yapmaya imkan tanır. Whatsapp uygulaması olan her telefonda mesajlaşırken konum paylaşımı yapabilirsiniz. Konum paylaşımını süreli veya süresiz olarak yapabilirsiniz.
Canlı konum paylaşımı belirli bir süre sonrasında kapanırken süresiz paylaşılan konum sohbet penceresinde kalır. Günlük hayatı önemli bir parçası olan bu özellik, adres tarif etme işlemini kolaylaştırır.
Whatsapp üzerinden konum paylaşmak için telefonunuzun konum servislerinin açık olması gerekir. Ayrıca, konum servislerine Whatsapp uygulamasının erişebiliyor olması da konum gönderimi için gerekir.
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Whatsapp'ta Konum Atma Nasıl Yapılır? (Süresiz)
Android ve iOS işlemcili Whatsapp uygulaması olan her cihazda konum paylaşımı yapılır. Konum paylaşmadan önce cihaz ayarlarında konum servislerinin açık olup olmadığını öğrenebilirsiniz.
Konum servisleri kapalıysa konum gönderebilmek için bu ayarı açmanız gerekir. Aynı şekilde Whatsapp uygulamasında konum servislerine erişme izni vermelisiniz. Bu sayede sohbet sırasında konumu pratik bir şekilde gönderebilirsiniz.
- Konum göndermek istediğiniz kişinin Whatsapp sohbet penceresini açın.
- Mesaj yazdığınız bölümün kenarında ataş veya artı işareti bulunur. Bu işaretler telefona göre değişir.
- Seçtiğiniz ataş veya artı simgesinde konum yazan bölümüne tıklayın.
- Karşınıza çıkan ekranda küçük bir harita ve alt kısmında adres isimleri yazacaktır.
- Harita ve adresleri inceleyerek konumun doğruluğunu değerlendirebilirsiniz. Daha sonra "Şu anki konumu gönder" yazısına tıklayarak bulunduğunuz konumu paylaşabilirsiniz.
- Bu paylaşım sohbet penceresinde kalır ve gönderdiğiniz kişi tıkladığında otomatik olarak yol tarifi alabilir.
Canlı Konum Nedir? (Mevcut Konumu Paylaş)
Whatsapp uygulamasında iki farklı konum özelliği bulunur. Süreli ve süresiz konum özelliklerinden yararlanarak tanıdıklarınız ile bulunduğunuz adresi kolayca paylaşabilirsiniz.
Süresiz konum gönderdiğinizde adres sohbet sayfasında kalır ve istenildiği zaman yeniden kullanılabilir.
Süreli konum ise paylaşım süresi kadar sohbet penceresinde kalır.
Canlı konum veya mevcut konum olarak bilinen süreli konum gönderme işleminde 15 dakikadan 8 saate kadar konum paylaşımı yapılabilir.
Canlı konum özelliği, gerçek zamanlı olarak bulunduğunuz konumu sohbet penceresinde yer alan kullanıcılarla paylaşma imkanı sağlar. Grup ve bireysel sohbetlerde canlı konum kullanarak katılımcılara bulunduğunuz konumu gerçek zamanlı olarak iletebilirsiniz. Kullanılan güzergah ve hareket süreleri konum üzerinde görünür. Sohbet penceresinde yer alan mini harita üzerinde konum paylaşan kişi küçük renkli bir ikon olarak görünür.
Konum paylaşımı, süresi dolana kadar veya paylaşan kişi paylaşımı durdurana kadar devam eder. Canlı konumun paylaşımı için telefonun konum servislerinin açık olması gerekir. Konum paylaştıktan sonra telefon üzerinden konum servislerini kapatırsanız paylaştığınız canlı konum bilgisi kapanır.
Whatsapp'ta Canlı Konum Nasıl Paylaşılır? (Mevcut Konum- Süreli)
- Canlı konum özelliğini kullandığınız süre boyunca cihazın konum özelliklerinin açık kalması kullanım için önemlidir. Canlı konum paylaşımı diğer konum gönderimi gibi yapılır.
- Konum göndermek istediğiniz sohbet penceresini açın.
- Mesaj yazma bölümünün kenarında yer alan ataş veya artı simgesine tıklayarak konum yazısını seçin.
- Mavi yazılı "Mevcut konumu paylaş" yazısına basarak canlı konum gönderimi yapabilirsiniz.
- Yazıya tıkladıktan sonra karşınıza süre seçeneği çıkar. 15 dakika, 1 saat ve 8 saat gibi değişen süreler arasından seçiminizi yaparak canlı konumuzu gönderebilirsiniz.
- Konum paylaşımı, süresi bittikten sonra otomatik olarak kapanır.
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