Amazon'dan, Google Stadia'ya Rakip Geldi: Amazon Luna

Amazon'un yeni tanıttığı Amazon Luna ile akış üzerinden oyun dünyasına yeni bir isim daha katıldı.
Yeni hizmet, Google Stadia ve Nvidia GeForce Now gibi oyunları indirmeden, doğrudan bulut sunucuları üzerinde çalıştırıp oynamanıza izin veren güçlü rakipleri hedef alıyor. Çalışma şekli Amazon Prime Video'ya biraz benzeyen Amazon Luna'da kayıt olabileceğiniz kanallar bulunuyor. Önemli olan nokta ise ayrı bir "Luna Plus" üyeliği sayesinde oyunları tek tek satın almanıza gerek kalmaması.
49,99 dolara bir Amazon Luna kontrolcüsü satın alabileceğiniz gibi, PS4 veya Xbox One kontrolcülerini veya klavye - fare ikilisini kullanabiliyorsunuz.
Amazon Luna'da bulunacağı kesinleşen oyunlar arasında Assassin's Creed Valhalla, Control, Two Point Hospital, Sonic Mania Plus, Yooka-Laylee and The Impossible Lair var. Valhalla, Immortals: Fenyx Rising ve Far Cry 6 gibi oyunlar ise çıktıkları anda Amazon Luna'ya eklenecekler.
Şu an sadece ABD'de erken erişime açık olan Amazon Luna'nın aylık fiyatı, 5,99 dolar.
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