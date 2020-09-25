Amazon'dan, Google Stadia'ya Rakip Geldi: Amazon Luna

Amazon, Google Stadia, Nvidia GeForce Now gibi tecrübeli oyun akış hizmetlerine rakip oldu: Amazon Luna tanıtıldı.

Amazon'dan Google Stadia'ya Rakip Geldi

Amazon'un yeni tanıttığı Amazon Luna ile akış üzerinden oyun dünyasına yeni bir isim daha katıldı.

Yeni hizmet, Google Stadia ve Nvidia GeForce Now gibi oyunları indirmeden, doğrudan bulut sunucuları üzerinde çalıştırıp oynamanıza izin veren güçlü rakipleri hedef alıyor. Çalışma şekli Amazon Prime Video'ya biraz benzeyen Amazon Luna'da kayıt olabileceğiniz kanallar bulunuyor. Önemli olan nokta ise ayrı bir "Luna Plus" üyeliği sayesinde oyunları tek tek satın almanıza gerek kalmaması.

49,99 dolara bir Amazon Luna kontrolcüsü satın alabileceğiniz gibi, PS4 veya Xbox One kontrolcülerini veya klavye - fare ikilisini kullanabiliyorsunuz.

Amazon Luna'da bulunacağı kesinleşen oyunlar arasında Assassin's Creed Valhalla, Control, Two Point Hospital, Sonic Mania Plus, Yooka-Laylee and The Impossible Lair var. Valhalla, Immortals: Fenyx Rising ve Far Cry 6 gibi oyunlar ise çıktıkları anda Amazon Luna'ya eklenecekler.

Şu an sadece ABD'de erken erişime açık olan Amazon Luna'nın aylık fiyatı, 5,99 dolar.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Thumbnail nedir? Thumbnail ne işe yarar?
PUBG Mobile Lite nedir? Nasıl oynanır?
EBA giriş nasıl yapılır? EBA öğrenci girişi ve şifre alma işlemleri
Et işareti nasıl yapılır? Klavyede et işareti (@)
Günün En çok Okunanları
Zamanda Yolculuk Konusunun En Büyük Sorunu, Aslında Sorun Değilmiş
"En Çok Nefret Edilen Yazılımlar" Listesinin Tepesinde Şaşırtmayan İsim
Çocuklar, Hem Eğlenecek Hem Öğrenecek
CS GO Fps arttırma nasıl yapılır? İşte kolay çözüm yolları
Galaxy S20 FE - Galaxy S20 Ultra Karşılaştırması: Hangisi Daha İyi?

 

 