Tesla'nın, Elektrikli Araçlarına Ekleyeceği Yeni Özellik Orta Çıktı

Tesla'nın Sentry Modu (360 derecelik kameralarının izleme için kullanıldığı mod) her ne kadar araç sahiplerine yardımcı olsa da, kaza veya hırsızlık gibi bir olay yaşanana kadar fazla bir imkan sunmuyor; sadece şüpheli durumlarda devreye giriyor. Ancak görünene göre bu durum değişebilir. Electrek'in bildirdiğine göre kod inceleyicisi Green, EV'nin Autopilot kameralarına uzaktan canlı erişim sağlayabilecek ipuçları buldu. Böylece araç sahipleri, şüpheli davranışları herhangi bir olay yaşanmadan önce takip edebilecek veya aracına doğru yürümeye başlamadan önce aracın çevresindeki duruma bakabilecek.
Henüz bu sistemin nasıl çalışacağı kesin değil ancak büyük ihtimalle, sürücü istediği zaman araca bağlanarak canlı yayını izleyecek. Green, bir Autopilot kamera akışının dakikada 30 megabyte harcadığını da belirtiyor. Yani bu bağlantı LTE veya 5G bağlantısı olan bir telefonu çok zorlamayacaktır ama aktarılan veri miktarı, özel bir veri anlaşmasına sahip olmayı gerektirebilecek kadar fazla.
Canlı kamera güncellemesinin ne zaman sunulacağı, hatta sunulup sunulmayacağı henüz belli değil. Elon Musk bir süredir "sıcak" bir tatil dönemi yazılımı yayımından bahsetmekteydi. Eğer bu özellik sunulursa, Tesla'ya rakipleri karşısında bir avantaj sağlayabilir. Yaklaşan bir hırsızı veya araca zarar verecek olan birini yakalama ihtimali çok düşük olsa da, bu özellik hem etrafı kontrol edecek yeni gözler hem de gönül rahatlığı sunabilir.
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