Tesla'nın, Elektrikli Araçlarına Ekleyeceği Yeni Özellik Orta Çıktı

Tesla, Autopilot araç kameralarının şimdikinden çok daha fazla işe yaraması için önemli bir yenilik yapmak üzere olabilir. En azından ortaya çıkan ipuçları bunu gösteriyor.