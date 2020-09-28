Amazon Prime Day bu yıl ilk kez 13 ve 14 Ekim'de Türkiye'de!

Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden olan Amazon, her sene düzenlediği Amazon Prime Day etkinliğini bu yıl 13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Amazon'un Prime abonelerine özel indirimler sunulacak...