Amazon Prime Day bu yıl ilk kez 13 ve 14 Ekim'de Türkiye'de!

Amazon Prime abonelerinin faydalanabildiği Amazon Prime Day indirimleri bu sene 13-14 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. Tüm dünyada her zamankinden daha fazla indirimle gerçekleşecek Prime Day etkinliğine ise bu sene Türkiye ilk kez dahil olacak.
TÜM KATEGORİLERDE BİNLERCE ÜRÜNDE İNDİRİM FIRSATI
Amazon Prime hizmetinin Türkiye'de hizmete girmesinden sadece haftalar sonra Amazon Prime üyeleri, tüm kategorilerden binlerce üründe geçerli iki günlük muhteşem indirim fırsatlarından faydalanabilecek.
Amazon tarafından yapılan açıklamaya göre 12 Ekim'i 13 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlayacak olan Amazon Prime Day etkinliği, 14 Ekim 23:59'da sona erecek. Amazon Prime aboneleri amazon.com.tr/primeday adresini ziyaret ederek iki gün boyunca devam edecek özel indirimlere ulaşabilecekler.
ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya, Singapur, Hollanda, Meksika, Lüksemburg, Japonya, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Kanada, Belçika, Avusturya, Avustralya'nın da dahil olduğu Prime Day indirimlerine Türkiye ve Brezilya bu yıl ilk kez dahil olacak.
PRİME ÜYESİ OLMAYANLAR 30 GÜNLÜK ÜCRETSİZ DENEME SÜRÜMÜ BAŞLATABİLECEK
İki gün sürecek indirimlerde, Prime üyeleri oyuncaktan televizyona, elektronikten modaya, güzellikten mutfak ve ev ürünlere kadar birçok kategoriden tanınmış markalardan binlerce ürüne Amazon.com.tr/primeday adresinden eşsiz indirimlerle erişim sağlayabilecek. Prime üyesi olmayanlar amazon.com.tr adresinden 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatabilecek.
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