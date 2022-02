Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat 2022 takvimi belli oldu. Şubat ayında "Reacher"ın ilk sezonu, mini dizi "Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy", romantik komedi filmi "I Want You Back" ve belgesel yapım "Shatner in Space" izleyicilerle buluşuyor.