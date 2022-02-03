Amazon Prime Video Türkiye'nin Şubat 2022 takvimi açıklandı

Amazon Prime Video, Şubat ayında Türkiye'de yayına girecek içerikleri açıkladı. Şubat ayında Türkçe altyazı seçeneğiyle Prime üyeleriyle buluşacak popüler Amazon Originals yapımları arasında sevilen dizi "The Marvelous Mrs Maisel"in 1960'ta geçecek, merakla beklenen dördüncü sezonu, Lee Child'ın Killing Floor isimli romanından uyarlanan, Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald ve Chris Webster'ın başrollerini paylaştığı aksiyon yapımı "Reacher"ın ilk sezonu yer alacak.
Ayrıca, birçok komedyen ve tanınmış ismin özel röportajlarını ekranlara taşıyacak, Guy Torry'nin tamamen siyahilerin yer aldığı bir komedi gecesi başlatmak için The Comedy'de verdiği mücadeleyi konu edinen mini dizi "Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy" de yine şubat ayında izleyiciyle buluşuyor.
Charlie Day ve Jenny Slate'in başrollerini paylaştığı romantik komedi filmi "I Want You Back" ve William Shatner'ın uzay yolculuğunun öncesi, sonrası ve uzayda yaşadıklarını konu edinen belgesel yapım "Shatner in Space" de şubat ayı yapımları arasında.
Amazon Prime Video Türkiye Şubat 2022 Takvimi
Amazon Prime Video Türkiye şubat ayı takviminden öne çıkanlar şu şekilde:
Reacher – 4 Şubat
Lee Child'ın "Jack Reacher" serisinin ilk romanı Killing Floor'dan uyarlanan ve Nick Santora'nın kalemiyle ekranlara taşınan "Reacher", ilk sezonuyla 4 Şubat Cuma günü Prime Video Türkiye'de Türkçe altyazı ve seslendirme seçenekleriyle izleyicilerle buluşuyor. Malcolm Goodwin, Willa Fitzgerald ve Chris Webster'ın başrollerini paylaştığı dizi, yakın zamanda sivil hayata geçiş yapan Jack Reacher isimli kıdemli bir askeri polis müfettişinin hikâyesine odaklanıyor. Bir zamanlar hizmet ettiği ulusu keşfetmek için ABD'yi dolaşmaya başlayan Reacher, Georgia'nın küçük Margrave kasabasına geldiğinde, 20 yılın ardından ilk defa bir cinayet vakasına sahne olmuş bir toplulukla karşılaşıyor. Görgü tanıklarının kendisini suç mahallinde görüldüğünü iddia etmesinin ardından kendisini hapiste bulan Reacher masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, kasabanın derinlere kök salmış bir komployu ortaya çıkarmaya başlıyor.
Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy – 4 Şubat
Guy Torry'nin The Comedy'de tamamen siyahilerin yer aldığı bir komedi gecesi başlatmak için verdiği mücadeleyi konu edinen mini dizi "Phat Tuesdays: The Era of Hip Hop Comedy", 4 Şubat Cuma günü Prime Video Türkiye'de ekranlara geliyor. Üç bölümden oluşan mini dizi, 1992 Los Angeles isyanlarıyla yaşanan trajedinin ardından siyahi komedyenlere yardımcı olmak için başlatılan küçük çaplı bir etkinliğin nasıl popüler bir gösteriye dönüştüğüne odaklanıyor. Yapımda Anthony Anderson, Tichina Arnold, Nick Cannon, Dave Chappelle, Snoop Dogg, Cedric the Entertainer, Tiffany Haddish, Steve Harvey, Lil Rel Howery, Regina King, Jo Koy, Luenell, Flame Monroe, Jay Pharoah, Craig Robinson, JB Smoove, Chris Tucker, Kym Whitley ve daha birçok komedyen ve tanınmış ismin konuyla ilgili özel röportajları da izleyenlerle buluşuyor.
I Want You Back – 11 Şubat
Başrollerini Charlie Day ve Jenny Slate'in paylaştığı romantik komedi filmi "I Want You Back" 11 Şubat Cuma günü Prime Video Türkiye'de yayına giriyor. Jason Orley'in yönetmenliğini üstlendiği yapımda, beklenmedik anda sevgilileri tarafından terk edilen otuzlu yaşlarındaki Peter ve Emma'nın sevgililerinin farklı aşklara yelken açtığını keşfetmelerinin ardından yaşadığı olaylar ekranlara taşıyor. Sonsuza dek mutlu olma şanslarını kaybettiklerini düşünen ve her şeye yeniden başlamak zorunda kalma ihtimali karşısında dehşete kapılan Peter ve Emma, hayatlarının aşklarını geri kazanmak için umutsuz bir plana girişiyor. Eski sevgililerinin yeni ilişkilerine son vermek ve onları yeniden kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaklar.
The Marvelous Mrs Maisel – 18 Şubat
Başrolünü Rachel Brosnahan'ın üstlendiği sevilen yapım "The Marvelous Mrs Maisel" dördüncü sezonuyla 18 Şubat Cuma günü Prime Video Türkiye'de seyircilerle buluşuyor. 1950'lerin sonlarında bir komedyen olmaya karar veren Miriam Midge Maisel'in hikâyesine odaklanan dizinin dördüncü sezonunda takvimler 1960'ı gösteriyor. Oyunculuğunu geliştirmek isteyen Midge, tamamen yaratıcı özgürlüğe sahip olacağı bir iş buluyor. Ancak mesleğine ve mesleğinin onu götürdüğü noktaya olan bağlılığı, ailesi ve çevresindeki arkadaşlarıyla arasında bir uçurumun oluşmasına neden oluyor.
Shatner in Space – 25 Şubat
Uzaya seyahat eden en yaşlı insan William Shatner'ın yolculuğunu konu edinen "Shatner in Space", 25 Şubat Cuma günü Prime Video Türkiye'de ekranlara geliyor. Bir saatlik özel belgeselde Shatner'ın hayatını değiştiren uzay yolculuğunun öncesi, sonrası ve seyahati sırasında yaşadıkları konu ediniliyor. Belgeselde Shatner'ın Blue Origin kurucusu Jeff Bezos ile aralarında büyüyen dostluğu da detaylandırılıyor.
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