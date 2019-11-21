AMD, 49 $ Fiyatlı Athlon 3000G CPU'yu Satışa Sundu

AMD, yaptığı yeni duyuru ile ana akım masaüstü bilgisayar kullanıcılarına özel yeni Athlon 3000G işlemcisini satışa sunduğunu açıkladı. Zen mimarisine sahip ilk Athlon işlemci olma özelliği taşıyan 3000G, fiyatıyla ise şaşırtıcı.
Yalnızca 49 Dolar fiyat etiketine sahip olan Athlon 3000G, hız aşırtma işlemi için de uygun yapıda tasarlanmış.
Çift çekirdekli olan Athlon 3000G, 35W TDP ve Radeon Vega 3 grafik birimi ile de dikkat çekiyor. 3.5 GHz frekansına erişebilen işlemci, böylece ofis ve oyun olmak üzere her iki platformda da rahatlıkla kullanılabilecek gibi görünüyor.
Intel tarafında Athlon 3000G'ye rakip olarak gösterilebilecek işlemci modeli Core i3-9100T olurken, bu işlemci de 122 Dolar fiyat etiketine sahip. Bu anlamda Athlon 3000G, 49 Dolar fiyatı ile gerçek anlamda dikkat çekici duruyor.
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