AMD, Arm ve Intel, Geleceğin İşlemcisi İçin Kolları Sıvadı!

Modern işlemciler milyarlarca küçük transistörden oluşuyor ve onları sürekli küçültmek, çip üreticilerinin Moore Yasasına ayak uydurmasına izin veriyor. Peki ya işlemcilerin kendileri de küçülürse? Çiplet'lerin (chiplet) arkasındaki vizyon tam olarak bu: CPU'ların yükünün bir kısmını alan ve kendileri de çiplet olarak tasarlanabilecek daha küçük işlemci bileşenlerinin bir araya getirilmesi fikri...
Geçtiğimiz gün Intel, AMD, Samsung, TSMC ve Arm da dahil olmak üzere yarı iletken endüstrisi devleri, gelecekte çiplet inovasyonunu hızlandıracağını umdukları yeni bir evrensel yonga arayüzünü tasarlamak için bir araya geldi ve bu amaçla yeni bir konsorsiyum kurduklarını duyurdular.
Yeni konsorsiyumun adı Universal Chiplet Interconnect Express (UCIe) ve amacı, herhangi bir endüstri oyuncusunun kullanabileceği bir açık kaynak yaklaşımıyla gelecekte yonga seti tasarımları için kalıptan kalıba ara bağlantıları standart hale getirmek.
Konsorsiyumda Nvidia'nın bulunmaması dikkat çekiyor. Ancak dünyanın önde gelen üç yarı iletken devinin (Intel, TSMC ve Samsung) üçü de katıldığı için bu eksik pek de önemli olmayabilir.
Bunun işlemci tasarımı için ne anlama geldiği nihayetinde mühendislere bağlı. Ancak bu, merkezi işlem çekirdeklerinin yükünün bir kısmını alan daha küçük işlemci bileşenleri olan yongaların daha iyi entegrasyonunu sağlayacak gibi görünüyor.
UCIe'nin çekiciliğinin bir kısmı, endüstriye işlemci tasarımında PCIe ve diğer bağlantılar aracılığıyla bir anakart üzerindeki diğer bileşenlerle arayüz oluşturmasına izin verecek şekilde daha fazla esneklik sağlaması.
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