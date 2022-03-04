AMD, Arm ve Intel, Geleceğin İşlemcisi İçin Kolları Sıvadı!

AMD, Arm, Intel, Samsung ve TSMC, geleceğin işlemcisini tasarlamak ve çiplet fikrini ileri taşımak için yeni bir konsorsiyum kurduklarını açıkladılar.

AMD, Arm ve Intel'den "geleceğin işlemcileri"

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