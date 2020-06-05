AMD, Ekran Kartları ve GPU Dağıtımında, Önemli Rakibi Nvidia'yı Geçti

Yapılan yeni bir araştırmaya göre AMD, yedi yıllık süreç içerisinde önemli rakibi Nvidia'yı geçmeyi başardı. Ama bu durum, Nvidia için işlerin kötü gittiği anlamını da taşımıyor.

05 Haziran 2020 10:00

Levent Öztürk