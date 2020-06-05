AMD, Ekran Kartları ve GPU Dağıtımında, Önemli Rakibi Nvidia'yı Geçti

Yapılan yeni bir araştırmaya göre AMD, yedi yıllık süreç içerisinde önemli rakibi Nvidia'yı geçmeyi başardı. Ama bu durum, Nvidia için işlerin kötü gittiği anlamını da taşımıyor.

  • Levent Öztürk
AMD, GPU dağıtımında Nvidia'yı geçmeyi başardı
AMD

AMD, 2013 yılından bu yana, yarım milyardan fazla GPU dağıtımı yaparak rakibi Nvidia'yı geçmeyi başardı. Jon Peddie Research (JPR) tarafından söylenene göre şirket, yedi yıl önce piyasa adım atmasından bu yana, 554 milyon GPU dağıtımı yaptı.

Rakipleri ile karşılaştırıldığında AMD, geçtiğimiz yedi yıl içerisinde genel GPU dağıtımının %22'sinin sahibiydi. Nvidia için bu oran %16 iken, Intel  %62 ile grafik kartı pazarının hakimi. Ama Intel CPU'ların neredeyse her birinin dahili bir GPU ile sunulduğu düşünülürse, Intel'in bu liderliğinin şaşırtıcı olmadığı söylenebilir.

Detaya giren JPR, AMD'nin dağıtımlarının büyük kısmını, %36 ile harici GPU'ların oluşturduğunu söylüyor. APU'ların payı ise %25. Konsol dağıtımları da %29'luk bir kısmı oluşturuyor. Konsol dağıtımlarını ise, %20 ile Sony PS4 ve %9 ile Xbox One oluşturuyor.

JPR ayrıca, 2020'nin ilk çeyreği boyunca GPU pazarının durumunu da açıklıyor. Genel olarak GPU dağıtımları bir önceki çeyreğe göre %5,3 azalırken AMD dağıtımları %16,6 düşüş yaşadı. Nvidia'nın payı %13,6 azaldı ve Intel'in %0,5 arttı.

Nvidia, Harici GPU Dağıtımında Açık Ara Lider

Bu arada, genel dağıtımda AMD tarafından geçilse de, harici GPU dağıtımında Nvidia'nın, %73 ile, hem AMD'nin, hem de Intel'in kat kat üzerinde olduğunu söylemekte yarar var.

Devam etmekte olan Koronavirüs salgını sebebiyle zorlu bir ilk çeyrek geçmiş olsa da, AMD'nin özellikle yeni nesil "Big Navi" grafik kartları ile GPU pazarında başarısına devam edeceği söylenebilir.

AMD'nin, PS5 ve Xbox Series X yayımı öncesinde Ekim ayında sunacağı söylenen RDNA 2 GPU'ları, RDNA 2 mimarisini temel alacak ve bu mimari, orijinal RDNA mimarisine göre Watt başına performans olarak %50 artış sağlayacak.

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