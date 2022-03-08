AMD, Intel'i Alt Etmek İçin Yeni Ryzen'lerini Sahneye Sürmeye Hazırlanıyor!

AMD, mart ayı sonlarında piyasaya çıkacak Ryzen 7 5800X3D ile birlikte bu ayın sonlarında yeniden Intel'in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ancak gelen haberlere göre Kırmızı Takım umutlarını yalnızca tek işlemciye bağlamamış gibi görünüyor.
Çin'den gelen bilgilere göre AMD, Zen 4'e geçiş yapmadan önce Zen 3 mimarisinin temel alındığı 3 yeni işlemci ile Intel'in ana akım Alder Lake mimarisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni işlemcilerin isimleri ise Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 ve Ryzen 5 5500 olarak belirtiliyor.
İşlemcilerle ilgili bilgiler de sızmış durumda. Bunlara göre Ryzen 7 5700X, 65W TDP ile 8 çekirdek ve 16 iş parçacıklı tasarımı benimseyecek ve Intel Core i5-12600K'nın karşısında yer alacak. ABD'de yaklaşık 299 dolar civarında bir fiyatla satılacağı da söylenen işlemci, Wraith Stealth soğutucuyu da içerecek.
5500
5600
5700X
??— HXL (@9550pro) March 5, 2022
Ryzen 5 5600 ve Ryzen 5 5500'ün 65W TDP'ye sahip olacağı bilinirken, bu işlemcilerin de 6 çekirdekli yapıda tasarlandığı söyleniyor. Elbette bunlar şimdilik söylenti. Fakat AMD bu hamlesini de oynarsa, Intel'i pazarda zorlayabilir.
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