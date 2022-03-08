AMD, Intel'i Alt Etmek İçin Yeni Ryzen'lerini Sahneye Sürmeye Hazırlanıyor!

Herkes büyük merakla Ryzen 7 5800X3D'yi beklerken AMD, Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 ve 5500 CPU'ları da sahneye sürebilir!

  • Ercan Uğurlu
Intel'i Alt Etmek İçin Yeni AMD Ryzen'ler Yolda

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