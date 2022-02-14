AMD, İşlemci Savaşında Kendi Rekorunu Kırdı; Lider ise Yine Değişmedi!

CPU savaşları devam ederken, AMD'nin şimdiye kadarki en yüksek pazar payına ulaştığını gösteren yeni sonuçlar, şirketin Intel'in egemenlik farkını azaltmaya devam ettiğini gösteriyor.
2021'in dördüncü çeyreğinde AMD, genel x86 CPU pazarının %25,6'sına ulaşmayı başardı. Bu çok büyük bir oran gibi görünmese de, AMD'nin pazarda ilk kez bu kadar büyük bir pay elde etmesi anlamına geliyor ve 2006'daki %25,3'lük önceki rekorunu kırması sebebiyle önemli bir noktayı temsil ediyor. AMD'nin en büyük rakibi olan Intel ise, zorlu bir rakip olmaya devam ediyor ve halen x86 CPU satışlarının büyük çoğunluğuna sahip durumda.
Pazarda şu an yeni Apple M1 serisi gibi önemli diğer rakipler de bulunuyor. AMD'nin yakaladığı oran, bu açıdan da önemli sayılabilir. Ayrıca şirket, sunucu alanında da iyi bir başarı gösteriyor. AMD, her ikisi de AMD çiplerini kullanan yeni PS5 ve Xbox Series X oyun konsollarının devam eden başarısından da yararlanmış gibi görünüyor.
Normalde, AMD'nin iyi durumda olması rakibi Intel için kötü bir haber anlamına geliyor gibi görünebilir, ancak aslında her iki şirket de iyi bir durumda. Intel halen kayda değer bir farkla pazar liderliğini koruyor ve aynı zamanda masaüstü ve dizüstü bilgisayar işlemcilerindeki birim payını da artırdı.
Intel ve AMD arasındaki sağlıklı rekabet, daha yenilikçi ve rekabetçi ürünler sunma yarışına girmelerinden dolayı tüketiciler için oldukça avantajlı bir durum yaratıyor. Intel, AMD'nin yükselişi karşısında oyun alanındaki çabalarını kesinlikle yükseltti ve her iki donanım üreticisi de 2022'de çıkacak en heyecan verici dizüstü bilgisayarlardan bazılarının arkasında olacak.
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