AMD, Kendi Gösterdiği Xbox Series X'i Yalanladı

AMD'nin CES 2020'deki konferansının önemli bir bölümü, firmanın yakın gelecekte tanıtacağı CPU ve GPU ürünleriyle geçti. Ancak firma, dış ortaklarıyla ilgili kısa bir sohbet de gerçekleştirdi.
Firma bu bölümde Xbox Series X'in arka tarafındaki portlarını ilk kez "resmi" olarak gösterdi. Böylece cihazın iki USB Type-C portu, HDMI portları (HDMI geçiş veya ses çıkışı için HDMI portu dahil), USB 3.0 portu, Ethernet ve SPDIF dijital ses portları görünmüş olacaktı.
Ancak ilginç bir gelişmeyle br AMD yetkilisi, Stevivor'a yaptığı açıklamada AMD'nin CES konferansında gösterilen resimlerin "Microsoft'tan alınmadığını ve beklenen konsolun tasarımını ve işlevlerini doğru biçimde yansıtmadığını" söyledi. AMD, bunu da bir adım ileri taşıyarak gösterilen resimlerin, üçüncü taraflardan üç boyutlu stok modeller barındırıp satan "TurboSquid.com sitesinden alındığını" söyledi.
Böylece gösterilen tasarım, şu an için bir hayali ürün durumuna düşmüş oldu. Bu yüzden gerçek Xbox Series X'in bağlantı özelliklerinin ve tasarımının nasıl olacağını görmek için Microsoft'un yapacağı tanıtımları beklememiz gerekecek.
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