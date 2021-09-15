AMD'nin Kripto Madencilik İçin Geliştirdiği Ekran Kartı Sızdı

Söylentilere göre AMD, kripto para madenciliği için yeni bir ekran kartı üzerinde çalışıyor. Çinli bir kaynaktan sızan bu ekran kartı, iddiaya göre AMD'ye ait ve tamamen kripto para madenciliğine özel olarak geliştiriliyor.
Söz konusu ekran kartının 39.06 MH/s hash hızında kripto para madenciliğinde kullanılabileceği bilgileri paylaşılırken, fotoğrafları da sızmış durumda. Fansız bir tasarımın benimsendiği ekran kartında pasif soğutma sistemi kullanılıyor. 8 pinli güç konektöründen güç sağlayan ekran kartı, üzerinde XFX logosunu da bulunduruyor.
Şimdilik bu ekran kartı ile ilgili AMD cephesinden gelen resmi bir açıklama bulunmuyor. Bunun için önümüzdeki günleri bekleyeceğiz.
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