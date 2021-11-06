AMD Radeon PRO V620 GPU Duyuruldu

AMD, günümüzün AAA oyun deneyimleri, yoğun 3D iş yükleri ve modern ofis içerik uygulamaları dahil olmak üzere buluttaki zorlu iş yükleri için yüksek performanslı GPU hızlandırma sağlayan, AMD RDNA 2 mimarisiyle oluşturulmuş AMD Radeon PRO™ V620 GPU'sunu duyurdu.
Yenilikçi GPU bölümleme yetenekleri, çoklu akışlı donanım hızlandırmalı kodlayıcılar ve 32 GB GDDR6 belleği ile AMD Radeon PRO V620, birden fazla kullanıcıya ölçeklenebilir özel GPU kaynakları sunarak, çeşitli iş yükleri için uygun maliyetli grafik hızlandırma sağlamaya yardımcı oluyor. En yeni nesil oyun konsollarına ve PC oyun deneyimlerine güç veren aynı GPU mimarisi kullanılarak oluşturulan AMD Radeon PRO V620 GPU, aynı zamanda sürükleyici AAA oyun deneyimleri geliştirmek ve sunmak için tasarlandı.
AMD Görsel ve Bulut Oyunlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Connell yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"AMD, Radeon PRO V620'nin piyasaya sürülmesiyle yüksek performanslı AAA oyun deneyimini buluta taşıyor. Dünyanın dört bir yanındaki müşteriler tarafından bulutta oyun oynamanın benimsendiğini ve aynı anda birden fazla kullanıcıya verimli ve düşük gecikmeli içerik akışı sağlayan en yeni sanallaştırma özelliklerinden yararlandığını görüyoruz. AMD Radeon PRO V620, PC'den konsola ve şimdi de buluta kadar AMD'nin oyundaki mükemmelliğinin bir başka kanıtı."
AMD Radeon PRO V620 GPU, Vulkan®, DirectX® 12 Ultimate ve AMD FidelityFX gibi en yeni görsel teknolojilerle yüksek çözünürlüklü oyun performansı sağlıyor ve sağlam bir görsel işlem hattı, tamamen yeni AMD Infinity Cache biçimiyle önemli mimari gelişmeler sunuyor. AMD Infinity Cache ve 32 GB GDDR6 belleğin yanı sıra en yeni sanallaştırma özellikleriyle AMD Radeon PRO V620, aynı anda birden fazla kullanıcıya verimli ve düşük gecikmeli içerik akışı sağlamaya yardımcı olarak bulut oyunlarını yeniden tanımlıyor.
AMD Radeon PRO V620'nin temel özellikleri şöyle;
- Güçlü Veri Merkezi GPU Çözümü: 32 GB GDDR6 bellek ve AMD Infinity Önbelleğe sahip tamamen yeni AMD RDNA™ 2 mimarisinin yanı sıra özel donanımıyla ışın izleme, grafik odaklı yoğun iş yükleri ve oyunlar için olağanüstü performans sunar.
- Gelişmiş Donanım Tabanlı Güvenlik Özellikleri: SR-IOV tabanlı GPU sanallaştırma, grafik bazlı çalışan birden fazla profesyonel kullanıcıya ulaşmaya ve gelişmiş güvenlik özelliklerine göre ölçeklenen ve önemli kullanıcı verilerinin başka bir kullanıcılardan korunmasına yardımcı olur.
- Çok Amaçlı Esneklik: Bir dizi iş yükünü kolaylaştırmak için en yeni AMD sürücülerini ve AMD ROCm™ yazılımını desteklemek üzere tasarlanmıştır: Bulut oyunları, DaaS, WaaS ve ML.
- Desteklenen Modern Uygulamalar: Sinematik oyunları, zengin özelliklere sahip uygulamaları ve web sitelerini hızlandırmak için DirectX® 12 Ultimate, DirectX®, OpenGL®, WebGL ve OpenCL™ için tam destek sunar
AMD Radeon PRO V620 Özellikleri;
|
Model
|
Akış İşlemcileri
|
Hesaplama Birimleri
|
GDDR6 ECC Belleği
|
Bellek bant Genişliği
|
Bellek Arayüzü
|
AMD Radeon PRO V620
|
4608
|
72
|
32GB
@ 16Gbps
|
512 GB/s
|
256-bit
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın