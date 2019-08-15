AMD, Radeon RX 600 Ekran Kartlarını Tanıttı!
AMD, yeni ekran kartı serisi Radeon RX 600 GPU'larını tanıttı.İşte AMD Radeon RX 600 serisinin özellikleri!
- Ercan Uğurlu
Kısa bir süre önce Zen 3 mimarisinin tasarımını tamamladığı haberini sizlerle paylaştığımız AMD, bunun arkasından da hemen Zen 4 mimarisi için kolları sıvamıştı. Masaüstü işlemci platformu için önemli güncellemelerde bulunan şirket, ekran kartı tarafı için de yeni bir güncellemede bulundu ve Radeon RX 600 GPU serisini tanıttı.
AMD, Radeon RX 600 ekran kartı serisini sessiz sedasız tanıttı. Zira bu ekran kartları büyük heyecan yaratacak türden değil. AMD'nin yeni ekran kartları Navi ve Vega platformunu içermiyor, bunun yerine Radeon 500 modelleri gibi Polaris mimarisini temel alıyor.
Radeon 500 modellerinin ismen güncellenmiş hali diyebileceğimiz Radeon RX 600 ekran kartı ailesinde; Radeon RX 640, Radeon 630, 625, 620 ve 610 yer alıyor.
AMD, yeni ailenin teknik özelliklerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Radeon RX 640, 640 akış işlemcisi, 40 doku eşleme ünitesi (TMU) ve 4GB GDDR5 bellek içerirken, bu ekran kartı dizüstü bilgisayar ve masaüstü bilgisayar tarafı için konumlandırılmış durumda.
Yine bir diğer hem masaüstü hem dizüstü platformlarında kullanılacak Radeon RX 630 ise, 512 akış işlemcisi içerirken, 32 TMU ve 8 ROP birimine sahip. Kart yine 4GB bellek kullanıyor.
Tüm kartlar 64-bit arayüzü kullanıyor, 4 GB bellek içeriyor ve GCN 4.0 mimarisine dayalı konumda. Radeon 625 ve Radeon 620, 384 shader, 24 TMU ve 8 ROP ünitesiyle gelirken, Radeon 610 320 shader, 20 TMU ve 4 ROP ünitesine sahip.
AMD'nin yeni ekran kartlarını bu yılın 3'üncü çeyreğinde piyasada göreceğiz.
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