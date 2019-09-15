AMD RDNA 2 Ekran Kartları Geliyor
AMD'nin sızan yol haritasına göre, AMD RDNA 2 ekran kartları için biraz daha beklememiz gerekecek!
- Ercan Uğurlu
AMD Radeon RX 5700 ve 5700 XT henüz yeni tanıtılmışken, AMD elbette halefleri üzerinde çalışmalarına çoktan başladı. Özellikle son dönemde işlemci pazarında istediği başarıyı gösteren ve bunu sürdürme isteğinde olan AMD, ekran kartı pazarında da önemli bir hamle yapacak.
Guru3D'den gelen bilgilere göre AMD'nin yol haritası çoktan hazır. Daha önce Zen 4 mimarisine dayalı işlemcilerinni tasarım aşamasında olduğunu biliyorduk. Şimdi buna RDNA 2 Radeon GPU'ları da dahil olmuş.
AMD'nin sızan yol haritası slaytlarına göre, şu an tasarım aşamısında olan Zen 4 platformu 2022 yılında gelecek gibi görünüyor. Radeon ekran kartı tarafında ise, 7nm+ mimarisiyle üretilecek olan RDNA 2 platformu ise slaytta 2021'e kadar görünüyor.
AMD RDNA 2 grafik tasarımının Xbox Scarlett'te yer alacağı da biliniyor. Buna göre Xbox Scarlett'in de 2020 yazında hayatımıza gireceği ile ilgili haberlere ilişkin olarak, AMD RDNA 2 platformunun 2021 öncesinde hazır olacağını öngörebiliriz.
İlerleyen günlerde muhtemelen RDNA 2 platformu ile ilgili daha fazla haber göreceğiz.
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