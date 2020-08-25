AMD Ryzen 5000, "Verimlilik Evrimi" ile Beraber Sızdı

AMD, Ryzen 5000 serisi ile verimlilikte sınır tanımayacak gibi görüyor. Ortaya atılan bir iddia, AMD'nin yeni APU'ları ile verimlilikte evrim yapacağını müjdeliyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 5000, "Verimlilik Evrimi" ile Sızdı

AMD Ryzen tarafından havadisler hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Kısa bir süre önce Ryzen 4000 APU'larını duyuran ve hala tam anlamıyla son tüketicilere sunulmayan bu platform ile heyecan yaratan AMD, bu heyecanı Ryzen 5000'lerle katlayacak gibi görünüyor. Zira AMD'nin Ryzen 5000 ile beraber işlemcilerine verimlilik evrimi uygulayacağı düşünülüyor.

"Van Gogh" kod adıyla bilinen AMD Ryzen 5000'ler hakkında gelen yeni bilgiler, şirketin yeni Ryzen platformu ile beraber önemli ölçüde enerji verimliliği sağlayacağını gösteriyor. Söylenene göre Ryzen 5000, 7.5 – 18 watt arasında güç çekecek. Kıyaslayacak olursak, Ryzen 4000'in taban modeli olan AMD Ryzen 3 4300U, 10 – 25 watt arasında güce ihtiyaç duyuyor.

Buna göre AMD Ryzen 5000'lerin gayet verimli olacağı açık. Elbette seride yer alacak her model aynı seviyelere sahip olmayacaktır. Ryzen 5000 APU ailesinde 16 çekirdeğe kadar ölçekleme mümkün olacak. Çift zar tasarımını benimseyen işlemcilerde her zarın 8 adet Zen 2 çekirdeği barındıracağı söyleniyor. Ancak kimi kaynaklar Zen 3 mimarisinin temel alınacağına işaret ediyor.

Peki, Ryzen 5000 APU'ları ne zaman gelecek? Ryzen 4000 serisinin de henüz tanıtıldığını düşündüğümüzde, Ryzen 5000'leri çok kısa süre içinde beklemiyoruz. Ancak 2021 yılında bu zamanlarda görebiliriz.

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