Microsoft'un Katlanabilir Surface Duo'sunun Benchmark Sonucu Ortaya Çıktı

Microsoft'un uzun zaman konuşulan ve sonunda tanıtılan katlanabilir cihazı Surface Duo, sonunda bu ay 1399 Dolar fiyat ile satışa sunuldu. Microsoft Surface Duo özelliklerini bu haberimizde sizlerle paylaşmıştık. Bu defa ise yeni cihazın Benchmark sonuçları sızmış durumda.
Snapdragon 855 işlemciden güç sağlayan Surface Duo, Geekbench Benchmark test yazımı sonuçlarıyla iyi bir grafik çizmiş. Tek çekirdek skoruyla 762 puan, çoklu çekirdek sonucu ile ise 2867 puan toplamayı başaran Surface Duo, böylece muadillerine göre biraz daha iyi bir sonuç elde ediyor. Bu sonuçlar, Samsung'un Galaxy Z Flip sonuçları ile benzer olurken, Galaxy Fold'dan daha iyi.
Android 10 işletim sistemini çalıştıran Surface Duo, şu an ön siparişte. Fiyatı da söylediğimiz gibi 1399 Dolar. Bu fiyat ile ön sipariş veren kullanıcılar ise katlanabilir telefonlarına 10 Eylül tarihinde kavuşacak. Elbette Surface Duo'yu da daha önceki Surface modelleri gibi Türkiye'de göremeyeceğiz.
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