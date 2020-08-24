İnsanlık Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Zengin İnsanı Kimdi?

Büyük bir şehrin ekonomisini tek başına çökerttiği iddia edilen, insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en zengin insanı ile tanışın: Mansa Musa ve tarihe mal olmuş ilginç hikayesi.

24 Ağustos 2020 01:32

Levent Öztürk