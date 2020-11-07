AMD Ryzen 5000'den Yeni Overclock Rekoru

AMD'nin Ryzen 5000 serisi işlemcileri, ulaştıkları hızlarla ve elde ettikleri performans puanlarıyla rekor üstüne rekor kırmaya başladı. Son rekorun sahibi ise, Ryzen 9 5950X oldu.

AMD Ryzen 5000'den Yeni Overclock Rekoru

AMD'nin yeni Ryzen 5000 işlemcileri, overclock (hız aşırtma) uzmanlarının elerinde rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Wccftech tarafından bildirilen son rekor da, oldukça etkileyici görünüyor.

Tayvanlı overclock uzmanı TSAIK, AMD Ryzen 9 5950X ile, işlemcinin 16 çekirdeğini kullanarak 6.35GHz gibi inanılmaz bir hıza ulaşmayı başardı. Bu overclock denemesi sırasında sıvı nitrojen soğutma kullanıldı ve anakart olarak MSI MEG X570 GODLIKE tercih edildi.

Diğer bir overclock uzmanı Der8auer, aynı işlemci ile 5.85GHz hıza ulaştı ve Cinebench R20 testinde 14.275 puan elde etti. Bu skorun, dünyada elde edilmiş olan en iyi skorlardan biri olduğu bildiriliyor. Der8auer, bu overclock denemesini aşağıdaki videoda paylaşmayı da ihmal etmedi.

Overclocking AMD Ryzen just became INSANE - 5950X 16 Core OCOverclocking AMD Ryzen just became INSANE - 5950X 16 Core OC
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