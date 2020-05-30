AMD Ryzen 6000, Dünyanın İlk 6nm Masaüstü İşlemcisi Olarak Geliyor

AMD, dur durak tanımıyor: AMD'nin beklenen işlemcisi Ryzen 6000, dünyanın ilk 6nm masaüstü işlemcisi olarak gelebilir. Peki ama AMD Ryzen 6000'in geliş tarihi ne?

  • Ercan Uğurlu
AMD Ryzen 6000 İlk 6nm CPU Olarak Geliyor!

AMD Ryzen 4000 masaüstü APU'larının gelmesini hala bekliyoruz, ancak Wccftech tarafından paylaşılan bazı bilgiler şimdiden Ryzen 6000 serisi için heyecanlanmamıza yol açıyor.

Sızan bir yol haritasına göre AMD Ryzen 6000 serisi 2022'de ilk 6nm masaüstü APU'su olarak piyasadaki yerini alacak.

"Rembrandt" kod adı verilen AMD Ryzen 6000 APU'larının Zen 3'e kıyasla hem performans hem verimlilik noktalarında artış sağlaması beklenirken, yeni bir Zen 3+ mimarisine dayanacağı bilgiler arasında yer alıyor. Rembrandt APU'larının TSMC'ler üzerinde inşa edilmesi ve 6nm fabrikasyon süreci ile dünyada bir ilke imza atması bekleniyor.

Öte yandan grafik tarafında da işler ilginç bir hal almaya başlıyor.  Zira AMD'nin Vega grafik işlemcilerinin yerini RDNA 2 ile değiştireceği de sızıntı da mevcut. RNDA 2 GPU'ları, özellikle Işın İzleme yeteneğine sahip olması ve watt başına daha yüksek performans sağlamasıyla da ilgi odağı olacak.

Henüz kesin bir çıkış tarihi bulunmamasına rağmen, bilgilere göre AMD'nin yol haritasında Rembrandt APU'larını 2022 yılında bekliyoruz.

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