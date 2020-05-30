AMD Ryzen 6000, Dünyanın İlk 6nm Masaüstü İşlemcisi Olarak Geliyor

AMD, dur durak tanımıyor: AMD'nin beklenen işlemcisi Ryzen 6000, dünyanın ilk 6nm masaüstü işlemcisi olarak gelebilir. Peki ama AMD Ryzen 6000'in geliş tarihi ne?