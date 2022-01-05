AMD, Ryzen 6000 Serisi İşlemcilerini Resmi Olarak Tanıttı

CES 2022 tüm hızıyla sürerken AMD de fuarın ritmine uyacak bir şova imza attı. CES 2022'de pek çok dalda yeni ürünlerini tanıtan kırmızı takım, Ryzen 6000 serisi mobil işlemcileriyle adeta esip gürledi.
AMD'nin patronu Dr. Lisa Su'nun ev sahipliğini yaptığı CES 2022 açılış sunumunda AMD, "Zen 3+" çekirdeğini AMD RDNA 2 grafik kartıyla güçlü bir tasarımda birleştiren yeni Ryzen mobil işlemcilerini duyurdu.
AMD'nin iddiasına göre, yeni dizüstü bilgisayarlar yalnızca önceki mobil işlemcilerin sağladığı performanstan daha güçlü olmayacak, verimlilik anlamında da etkileyici pil ömrü sunacak. Bu yeni nesil işlemcilerin bulunduğu dizüstü bilgisayarların 24 saate kadar pil ömrü sağlayabileceğini iddia eden AMD'ye göre Ryzen 6000 serisi mobil işlemciler, Ryzen 5000 mobil işlemcilere kıyasla da 5 GHz'e varan saat hızları ve 1.3 kata kadar daha hızlı işlem gücü sunarak, şimdiye kadarki en hızlı AMD Ryzen işlemcileri. Şimdi biraz daha detaylara bakalım.
AMD Ryzen 6000 Serisi İşlemciler
"Zen" mimarisiyle başlayan süreçte AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler, watt başına daha iyi performans sunması için optimize edilen AMD "Zen 3+" çekirdeği üzerine inşa edildi. Bu yeni seri, 5000 Serisine göre 5 GHz'e kadar saat hızı, 1,3 kata kadar daha hızlı işlem hızı ve 2,1 kata kadar daha hızlı grafik performansıyla şimdiye kadarki en hızlı AMD Ryzen işlemcileri olma özelliğine sahip.
"Zen 3+" çekirdeği uyarlanabilir güç yönetimi özellikleri ve güç tasarrufuna yardımcı olan yeni derin uyku özelliği aracılığıyla güç ve verimlilik sağlıyor. En son çıkan AMD Ryzen işlemcilerle karşılaştırıldığında, AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler video konferans için yüzde 30'a kadar daha az güç tüketiyor. Bu, Ryzen 6000 Serisi işlemcilerin tek bir şarjla 24 saate kadar film oynatmayı, tamamen serin ve sessiz bir dizüstü bilgisayarda gerçekleştirmesiyle inanılmaz pil ömrü sağlıyor.
Yüksek performanslı sekiz çekirdeğe sahip, her biri aynı anda birden fazla görevi yerine getirerek 16 iş parçacığı işlem gücü sağlayan AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler, önceki nesile göre tekli çekirdekte yüzde 11'e kadar, çoklu çekirdekte ise yüzde 28'e kadar daha iyi bir performans sağlıyor.
AMD RDNA 2 Mimarisi Tabanlı Grafikler
AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler aynı zamanda RDNA 2 mimarisini kullanan ilk mobil işlemciler son nesle göre iki kata kadar daha hızlı grafik performansıyla, PC oyunlarının büyük çoğunluğunu Full HD çözünürlükte sorunsuz bir şekilde oynatabilen dünyanın ilk tümleşik grafik kartı olma özelliğini taşıyor. Ryzen 6000 Serisi işlemciler, ultra yüksek çözünürlükler ve yenileme hızları sağlayan tamamen yeni bir bütünleşmiş ekran motoruna sahip. AMD Ryzen 6000 Serisi, rakiplerine kıyasla yüzde 70'e kadar daha hızlı AAA oyun deneyimi sunuyor, dinamik HDR ekranları destekliyor ve AMD FreeSync teknolojisi her şeyin sorunsuz olmasını sağlıyor.
Yeni Platform; Yeni özellikler
Gücü, verimliliği ve muhteşem grafikleri tamamlamak için AMD Ryzen 6000 Serisi işlemciler yeni bir platform üzerine inşa edilmiş ve mevcut en yenilikçi teknolojilerle birlikte yeni özellikler sunuyor.
- Daha hızlı mobil bilgi işlemi için gelişmiş DDR5 bellek
- PCIe 4.0 ve USB4 ile yükseltilmiş çevre birimleri desteği
- Arka plan gürültüsünü filtrelemek için AI gürültü engelleme özelliği
- Qualcomm ve MediaTek ile olan ilişkilerle güçlü Wi-Fi 6E çözümlerid
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın