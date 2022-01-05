AMD, Ryzen 6000 Serisi İşlemcilerini Resmi Olarak Tanıttı

AMD, CES 2022'de tanıttığı Ryzen 6000 dizüstü bilgisayar işlemcilerini ile Intel'e kabuslar yaşatacak gibi görünüyor.

  • Ercan Uğurlu
AMD, Ryzen 6000 Serisi İşlemcilerini Tanıttı

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