AMD Ryzen 7 5800X3D Çıktı

AMD, AMD Ryzen 7 5800X3D işlemcisinin çıktığını duyurdu. Oyun performansının en ileri noktasında bulunan AMD Ryzen 7 5800X3D, AMD 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk Ryzen işlemci olma özelliğini taşıyor. Sektör lideri bu teknoloji ile 5800X3D, yığın önbellek teknolojisi olmayan işlemcilere kıyasla yüzde 15 daha yüksek oyun performansı sunmasının etkisiyle dünyanın en gelişmiş masaüstü oyun işlemcilerinden biri olarak gösteriliyor. AMD ayrıca Ryzen 7, 5 ve 3 Serisi işlemci serisinin yeni üyelerle genişletildiğini ve PC meraklılarına gerçekten özelleştirilmiş oyun deneyimleri yaratmak için daha da fazla seçenek sunulduğunu duyurdu.
AMD Müşteri İş Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Saeid Moshkelani "İster AMD 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk Ryzen işlemciyle oyun performansında en üst düzeyi arayan biri olun, ister ilk sisteminizi kuran yeni bir oyuncu olun, AMD ile sınıfının en iyi deneyimini bulabilirsiniz. Bu duyuru ile AMD, tüm sistem kurulum seviyelerine liderlik eden oyun performansını getirerek kullanıcılara seçim gücü sunuyor." dedi.
AMD'nin CES 2022 fuarında duyurduğu AMD'nin 3D V-Cache teknolojisine sahip ilk 8 çekirdekli işlemcisi Ryzen 7 5800X3D, belirli oyunlarda piyasadaki diğer işlemcilere kıyasla en hızlı 1080p oyun deneyimini sunuyor. AMD, bu yeni işlemcinin 20 Nisan'da 449 USD'lık bir başlangıç fiyatıyla satışa çıkacağını duyurdu.
Yeni AMD Masaüstü işlemcileri için yayınlanan tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz.
Yeni AMD Ryzen masaüstü işlemciler
AMD, "Zen 3" ve "Zen 2" çekirdek mimarilerinin yerleşik gücünden yararlanan bir dizi yeni masaüstü işlemcisini de piyasaya sürüyor. Sekiz adede kadar çekirdek, 16 iş parçacığı ve 36 MB önbellek sunan AMD Ryzen 7 5700X, yeni bilgisayar toplayanlar için ideal çözüm sunuyor. 4 Nisan'dan itibaren piyasaya çıkması beklenen yeni Ryzen 5 ve Ryzen 3 masaüstü işlemciler ise bir AMD Wraith Stealth soğutucu ile birlikte geliyor.
AMD 300 Serisi anakart desteği genişletiliyor
AMD, bu heyecan verici yeni işlemci sürümlerine ek olarak, bugün duyurulan tüm yeni masaüstü işlemcileri de dahil olmak üzere AMD 300 Serisi yonga setlerindeki Ryzen 5000 Serisi işlemciler için desteğini genişlettiğini duyurdu. En yeni AMD Ryzen 5000 Serisi işlemciler, AMD X370, B350 ve A320 yonga setlerinde desteklenecek ve "Zen 3" performansına sorunsuz bir yükseltme yolu sağlayacak. Seçici BETA BIOS güncellemelerinin Nisan ayında kullanıma sunulması bekleniyor.
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