AMD Ryzen 9 3900X Karaborsaya Düştü
AMD'nin yeni işlemcisi Ryzen 9 3900X stoklarda tükenmiş durumda. Satın almak isteyenleri ise, fahiş fiyatlar bekliyor!
- Ercan Uğurlu
AMD'nin yeni Ryzen 9 3900X işlemcisi, 7nm fabrikasyon süreci, 12 çekirdekli işlemcisi ve üst seviye performansıyla göz doldururken, şimdilerde bu işlemciyi satın almak isteyen kullanıcılar pek de memnun olmuyorlar. Zira AMD, yeni işlemci için tedarik sorunları yaşıyor. Doğal olarak Ryzen 9 3900X'e arz oldukça yüksek, bu da AMD'nin siparişleri yetiştirmesini güçleştiriyor. Şu an stoklarda bulunamayan Ryzen 9 3900X, bu nedenle karaborsaya düşmüş durumda.
AMD, Ryzen 9 3900X'u resmi fiyatla 499 $ olarak satışa sunmuştu. Ancak şu anda bu işlemciyi Newegg'de 799.99 $ fiyatla veya Micro Center'da 569.99 $ fiyatla görmek mümkün. Şu an stoklarda kalmayan Ryzen 9 3900X, ülkemizde de stokta bulunmuyor.
Bakalım AMD, Ryzen 9 3900X'e olan ihtiyacı nasıl karşılayacak. Şimdilerde bir de kasım ayında Ryzen 9 3950X'i yetiştirmeye çalışan AMD, bilindiği gibi bu işlemciyi de stok problemi yaşamamak için kasım ayına ertelemişti.
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