İklim Değişikliği Hakkındaki Acı Gerçekler Kesinleşiyor!

İklim değişikliğinin aslında olmadığına inanan insanlar var olmaya devam etse de, yeni bir araştırma bu gerçeğin artık inkar edilemeyecek durumda olduğunu gösteriyor.

  • Levent Öztürk
İklim Değişikliğinde bilim insanları hemfikir...

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