Elon Musk, İlk SpaceX Yüzer Limanını Doğruladı

SpaceX geçtiğimiz yıl uzay yolculuğu ve Dünya çevresinde hipersonik uçuşlar için yüzer uzay limanları inşa etmeyi planladığını duyurmuştu. Yenilenmiş petrol platformları üzerine inşa edilen bu yüzer fırlatma rampaları, gelecek yıllarda şirketin astronotları Ay'a uçurmak için kullanmayı planladığı bir uzay aracı olan Starship roketi için bir fırlatma ve iniş platformu olarak hizmet edecek.
SpaceX CEO'su Elon Musk, iki platformdan ilki olan Deimos'un yapım aşamasında olduğunu ve gelecek yıl faaliyete geçmesinin beklendiğini tweetledi. Diğeri Phobos olan her iki fırlatma rampası da Mars'ın uydularına ithafen adlandırıldı. Tweet, açık deniz uzay limanının oluşturulmuş konsept görüntüsünü paylaşan bir hayrana yanıt olarak gönderildi.
Bu ayın başlarında şirket, SN15 olarak adlandırılan Starship'in en son türevi ile ilk kez başarılı bir yumuşak iniş gerçekleştirdi. Eski prototiplerin önceki testlerde uzay aracı inişte patlamalar yaşamış ve değişen derecelerde başarı elde etmişti...
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