AMD, Threadripper 3990X İncelemeleri Hatalı Dedi!

AMD'nin yeni Ryzen Threadripper 3990X işlemcisi, CES 2020'de tanıtılmış sonrasında da geçtiğimiz günlerde satışa sunulmuştu. Threadripper 3990X Türkiye'de de satışa çıkacak. Ancak bunun için henüz zaman var. Şu an yurt dışından Threadripper 3990X için test sonuçları gelmeye devam ediyor. Son olarak gelen raporlara göre size daha önce de bildirdiğimiz gibi, Threadripper 3990X dünya rekoru kırmış ve yapılan bir testte sıvı nitrojen ile soğutularak 5.5 GHz frekansa erişmişti. Ancak gelen başka raporlar Threadripper 3990X için pek de iyi şeyler söylemiyor.
AMD'nin 64 çekirdekli ve 128 iş parçacıklı güçlü üst düzey masaüstü işlemcisi Threadripper 3990X, Windows 10 Home, Windows 10 Pro for Workstations ve Windows 10 Enterprise işletim sistemlerinde gayet iyi iş çıkartırken, Windows 10 Pro'da ise "daha yavaş" bir performans sergiliyor.
Anadtech'in yaptığı testlerde sonuç bu şekilde çıkarken, benzer bir sonuç da farklı bir test sitesi Phorenix'ten geldi. Ancak AMD'ye göre testler hatalı yapılmış. Muhtemelen aynı "testteki hatadan dolayı", her iki platformun da Threadripper 3990X test sonuçları Windows 10 Pro'da yavaş çıktı.
AMD, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Windows 10'un farklı sürümlerinin işlemciye herhangi bir ek performans getirmeyeceği ve uyumluluk avantajı sağlamadığını belirtirken, Tom's Hardware ise bu açıklamanın üzerine Windows 10 Pro ve Enterprise sürümlerinde Threadripper 3990X'i yeniden test etmiş. Sonuç olarak ise iki işletim sistemi arasında yaptığı testlerde çok az ya da hiç fark bulamadığını açıklamış.
Bazı web sitelerinin yaptığı test sonuçlarında ortaya çıkan "fark" için mantıklı açıklama şu olabilir: İşlemci test aşamasında kullanılan işletim sistemi sürümünün AMD'nin önerdiğinden eski olması durumunda, performans kaybı gözlemlenebilir ki, bu gayet normal bir sonuç. O nedenle gerek test gerek normal kullanımda işletim sisteminin her zaman güncel tutulmasında fayda var.
Elbette biz de CHIP olarak Threadripper 3990X'i test etmek için sabırsızlanıyoruz. Ancak Threadripper 3990X'in Türkiye'de satışa sunulması biraz zaman alabilir ve Threadripper 3990X fiyatının da çok ucuz olmayacağını söylemek gerek. Zira yurt dışında 3990 Dolar fiyat etiketiyle satışa çıkan Threadripper 3990X, Türkiye'ye kaç liradan girecek merakla bekliyoruz.
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