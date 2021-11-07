AMD, Ulaştığı Oranla Intel Üzerinde Baskı Oluşturmaya Devam Ediyor!

AMD, işlemci pazarında yüzde 25 oranına yaklaşarak Intel üzerindeki baskısını daha da artırdı!

  • Ercan Uğurlu
AMD, Intel Üzerinde Baskı Oluşturmaya Devam Ediyor

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Oyunculara Şahane Seçenek: Huawei MateView GT

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
Hyundai Seven: Hyundai'nin Yeni Elektrikli SUV'u Günleri Saymaya Başladı!
Satranç Devinden Facebook'a Sert Eleştiri: "Yaptıkları Aptalca!"
AMD, Ulaştığı Oranla Intel Üzerinde Baskı Oluşturmaya Devam Ediyor!
AMD Radeon PRO V620 GPU Duyuruldu
İndirim Döneminde Güvenli Alışveriş İçin 10 Uyarı

 

 