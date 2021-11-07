AMD, Ulaştığı Oranla Intel Üzerinde Baskı Oluşturmaya Devam Ediyor!

AMD'nin küllerinden anka kuşu benzeri yükselişi elbette bir mucize sayesinde değil; şirketin attığı hamleler ve yaptığı yatırımların neticesinde sağlanan bir başarı. Şirketin CPU pazarındaki Intel'e karşı ciddi rekabeti, yıllarca süren sıkı çalışmasının eseri olurken, AMD şimdi bunun karşılığını almaya devam ediyor.
Açıklanan pazar payı rakamlarına göre AMD, 2021 3'üncü çeyrek sonuçlarında yüzde 24.6'lık pay elde etmeyi başarmış. Bu oran, AMD için x86 işlemci pazarında şimdiye dek en yüksek pay olurken, 2006 yılından bu yana da en önemli başarısı. Zira şirket bu kategoride en son 2006 yılında yüzde 25.3'lük pazar payı elde etmişti
AMD, masaüstü bilgisayar alanının yanı sıra dizüstü bilgisayar klasmanında da yüzde 22 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini yakalarken, bu önemli kilometre taşları ile beraber Intel üzerindeki baskısını hissettirmeye başlamış durumda. Zira bu denli işlemci krizinin yaşandığı bir ortamda, Intel'den bir miktar da olsa pazar payı elde edebilmek mavi takım tarafından pek de hoş karşılanmamış olsa gerek.
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