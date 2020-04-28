AMD ve Intel'e, Amazon'dan Sonra Bir Rakip Daha Çıktı

AMD ve Intel için tehlike çanları çalıyor... Oyuna yeni giren Fransız şirket, Avrupa Komisyonu'nun da desteğini arkasına almış. Peki, şimdi ne olacak? AMD ve Intel'in tahtı sallanıyor mu?