AMD ve Intel'e, Amazon'dan Sonra Bir Rakip Daha Çıktı

Daha önce Amazon'un Graviton2'yi duyurması, AMD ve Intel'i endişelendirmişse bile 2 şirketin artık endişenmesi için bir sebep daha var. Zira bir başka oyuncu daha pazara giriyor. O da Fransız şirket SiPearl.
Amazon'un daha önce AWS (Amazon Web Servisi) için kullanacağını duyurduğu Graviton2 işlemcisinden sonra bu kez de bir başka şirket AMD ve Intel'i üzecek türde bir açıklamada bulundu. AnandTech'in haberine göre Paris merkezli bir şirket olan SiPearl, yarı iletken devi ARM ile büyük bir anlaşmaya varmış Fransiz firma yeni bir CPU geliştirmek üzere ARM IP'yi (Zeus Neoverse CPU) kullanacak.
Şirket, bu konuda Avrupa Komisyonu'nun da desteği almış ve bu desteği sağlanmış olması işlerin ne kadar ciddi olduğunu da gösterir nitelikte. Avrupa Komisyonu, SiPearl'den Avrupa'nın ilk Exascale Süper Bilgisayarı'nı üretmek için işlemcileri beklemeye başlamış.
Şirketin yol haritası, önümüzdeki 4 yıl içinde 3 nesil işlemcinin üretimini gerçekleştirmek üzere hazırlanırken, SiPearl bu konuda Kalray ve Menta isimlerinde 2 farklı Fransız teknoloji şirketi ile beraber çalışacak.
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