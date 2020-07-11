AMD ve NVIDIA'ya Yeni Rakip Çin'den Geliyor: İşte Zhaoxin...

AMD ve NVIDIA'ya yeni rakip Çin'den geliyor. Bir CPU üreticisi olan Zhaoxin, 2021 yılında GPU pazarına girmek için kolları sıvamış durumda.

  • Ercan Uğurlu
AMD ve NVIDIA'ya Yeni Rakip Çin'den Geliyor!

Harici GPU pazarında geliştiricilerin sayısı 2000'lerin sonlarına doğru –tam tarih itibariyle 24 Temmuz 2006 günü- 2'ye düşmüş ve AMD'nin ATI'yi satın almasıyla pazarda AMD ve NVIDIA baş başa kalmıştı. 2017 yılında ise Intel, bağımsız grafik kartları pazarına geri döndüğünü açıkladı ve Apple'ın da -her ne kadar dahili olsa da- yüksek performanslı masaüstü sınıfı grafik üzerinde çalıştığını biliyoruz. Ancak görünüşe göre oyuna katılmak isteyen bir oyuncu daha var: Çin'den bir CPU tasarımcısı Zhaoxin.

Çin merkezli Shanghai SACAC ile Tayvan merkezli Via Technologies arasında bir ortak girişim olan Zhaoxi, son birkaç yıldır Çin pazarına yönelik x86 işlemciler satıyor. Şirketin 8 adet dahili tasarımlı LuJiaZui çekirdek ve çift kanallı DDR4 bellek denetleyicisine sahip üst düzey KaiXian KX-6000 serisi CPU'larının, Intel'in 7'inci nesil Core i5 işlemcilerine benzer bir performans sunduğu söyleniyor.

Zhaoxin'in web sitesinde yayınladığı yol haritası videosunda ise, şirketin yeni hedefinin harici grafik işlemcileri olduğu görülüyor. Şirket, yeni ekran kartı için kolları sıvamış ve piyasaya sürmek için 2020'lerin veya 2021'in başını bekliyor. GPU muhtemelen DirectX 11.1 veya DirectX 12 desteğine sahip olacak, ancak ekran kartıyla ilgili bilgi şu an için oldukça az. 70W TDP değerine sahip olacağı bilinen ekran kartının kompakt form faktörlü masaüstü bilgisayarlarla da kullanılabileceği söyleniyor. Fakat bu alanda NVIDIA ve AMD ile rekabet edebilecek düzeyde bir kart olmayacağı açık.

Bu arada Zhaoxin'in kurucu ortaklarından Via Technologies, GPU pazarında oldukça eski bir marka. 2000'lerin başında S3 Graphics ile bir dizi grafik patentine sahip olan şirket, sonrasında bu patentlerin çoğunu HTC'ye satmıştı.

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