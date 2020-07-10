Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek? Detaylar belli oldu

Gelişen teknoloji ile birlikte bağlantılar ve portlar da gittikçe gelişiyor. Intel, yeni nesil Thunderbolt 4 hakkında yeni detayları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Thunderbolt 4, geçtiğimiz altı ayda iddia edildiği üzere Thunderbolt 3'ün hafifçe geliştirilmiş bir versiyonu.
Yeni giriş için bazı sertifikalar sunan Intel, portların kullanılabileceği pek çok nokta sunuyor. Intel Thunderbolt 4 girişinin daha da fazla cihazda kullanılmasını ve daha yaygın hale gelmesini amaçlıyor. Peki Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek?
- Thunderbolt 4 basitlik, yüksek performans ve güvenilirlik ile geliyor. Thunderbolt 4'ün şu andaki USB standardı olan USB 3.2 Gen 2'den dört kat daha hızlı.
- Yeni versiyonda Intel, yeni portla video ve data gereksinimlerini iki katına çıkardı. Artık bu port iki 4K ekranı veya tek bir 8K ekranı destekleyebiliyor.
- Port ayrıca USB 2.0, USB 3.2, USB 4, DisplayPort ve PCIe desteğine sahip. Cihazın minimum veri aktarım oranı PCIe'de 32 Gbps oluyor.
- Yeni Thunderbolt 4 bilgisayarları ve kabloları da Thunderbolt 3 kabloları ve aksesuarlarıyla uyumlu olacak.
- Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek. Geliştirici ve sertifikasyon kitleri ise gönderilmeye başlandı.
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