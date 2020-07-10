Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek? Detaylar belli oldu

Intel yakında çıkacak Thunderbolt 4 bağlantı standardı ile ilgili detayları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Intel Yeni Thunderbolt 4 nedir? Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek?

Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek? Detaylar belli oldu

Gelişen teknoloji ile birlikte bağlantılar ve portlar da gittikçe gelişiyor. Intel, yeni nesil Thunderbolt 4 hakkında yeni detayları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Thunderbolt 4, geçtiğimiz altı ayda iddia edildiği üzere Thunderbolt 3'ün hafifçe geliştirilmiş bir versiyonu.

Yeni giriş için bazı sertifikalar sunan Intel, portların kullanılabileceği pek çok nokta sunuyor. Intel Thunderbolt 4 girişinin daha da fazla cihazda kullanılmasını ve daha yaygın hale gelmesini amaçlıyor. Peki Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek?

  • Thunderbolt 4 basitlik, yüksek performans ve güvenilirlik ile geliyor. Thunderbolt 4'ün şu andaki USB standardı olan USB 3.2 Gen 2'den dört kat daha hızlı.
  • Yeni versiyonda Intel, yeni portla video ve data gereksinimlerini iki katına çıkardı. Artık bu port iki 4K ekranı veya tek bir 8K ekranı destekleyebiliyor.
  • Port ayrıca USB 2.0, USB 3.2, USB 4, DisplayPort ve PCIe desteğine sahip. Cihazın minimum veri aktarım oranı PCIe'de 32 Gbps oluyor.
  • Yeni Thunderbolt 4 bilgisayarları ve kabloları da Thunderbolt 3 kabloları ve aksesuarlarıyla uyumlu olacak.
  • Bu teknolojinin kullanıldığı dizüstü bilgisayarlar ise bu yılın ilerleyen dönemlerinde gelecek. Geliştirici ve sertifikasyon kitleri ise gönderilmeye başlandı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
10 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda drone, akıllı bileklik ve daha birçok ürün yer alıyor
Chilling Adventures Of Sabrina 4. sezon ile veda edecek! Sabrina 4. sezon ne zaman?
9 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda televizyon, aksiyon kamerası sürprizi
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
Günün En çok Okunanları
Huawei MateBook'lar Mercek Altında: Kim, Hangi MateBook'u Almalı?
Canon'dan Aynasız Fotoğraf Makinelerinde Tarih Yazacak 2 Yeni Model
iOS 14, iPhone'a QR Kod ile Ödeme Yapma Özelliğini Getiriyor
Call of Duty Mobile 8. sezon: The Forge geliyor! İşte güncelleme detayları
Dünyanın Uyulması En Zor Koronavirüs Önlemi, Japonya'dan Geldi

 

 