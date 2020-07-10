Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek? Detaylar belli oldu

Intel yakında çıkacak Thunderbolt 4 bağlantı standardı ile ilgili detayları açıkladı. Bu evrensel kablo bağlantı çözümü genişletilmiş özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki Intel Yeni Thunderbolt 4 nedir? Intel Yeni Thunderbolt 4 ile neler değişecek?