AMD'nin Zen 4 Mimarisi, 128 Çekirdekli Bir Devi Gerçek Yapabilir

AMD'nin Zen 4 mimarisine dayalı işlemcisi, 128 adede kadar çekirdek içeren inanılmaz bir dev olabilir!

  • Ercan Uğurlu
AMD Zen 4 128 Çekirdekle Gelebilir!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Huawei MateBook D15 (2021)

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Haziran aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri
BİM 18 Haziran aktüel ürünler kataloğunda kablosuz kulaklık sürprizi
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Woger Elektrikli Scooter sürprizi
A101 27 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve bilgisayar malzemeleri

Günün En çok Okunanları
Samsung Galaxy S22 Hakkında Şimdiye dek Bildiğimiz Her Şey
AMD'nin Zen 4 Mimarisi, 128 Çekirdekli Bir Devi Gerçek Yapabilir
Dünyanın Tek "İnsan Çarpışma Mankeni" ile Tanışın: John Stapp ve Hikayesi
Windows 11'e Ait Olduğu İddia Edilen İlk Ekran Görüntüleri İnternete Sızdı
NFT Çılgınlığına İnternetin Babası da Katıldı; WWW Satışa Çıktı!

 

 