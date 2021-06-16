AMD'nin Zen 4 Mimarisi, 128 Çekirdekli Bir Devi Gerçek Yapabilir

AMD'nin Zen 4 mimarisi, şirketin Zen CPU mikro mimarisinin bir sonraki büyük revizyonuna sahne olacak. Son zamanlarda, şirketin yaklaşmakta olan bu yeni platformu hakkında yeni bilgiler görüyoruz ve bunlardan biri var ki, yeni işlemcinin tam 128 çekirdeğe sahip olabileceğini iddia ediyor.
Yeni söylentilere göre AMD'nin Genoa kod adlı Zen 4 platformu, 128 adeta çekirdek içerecek. Ayrıca işlemcinin 64 çekirdekli varyantı da yer alacak ki bunlardan birini de aşağıda görüyoruz.
Aslında bu söylenti tamamen yeni değil. Daha önce de Zen 4'ün AVX-512, BFloat16 ve daha fazla yeni özelliklere sahip 64'ten fazla çekirdeğe sahip olabileceğini belirtir raporlar dökülmüştü. Böylece yüksek performanslı bilgi işlem ve sunucu yükleri için önemli fayda sağlanacağı öngörülürken, elbette bu iddialar henüz resmiyet kazanmış değil. Bekleyip göreceğiz.
Genoa kod adlı Zen 4 platformu henüz uzakta olsa da, 4'üncü nesil bu işlemcilerin El Capitan olarak adlandırılan yeni süper bilgisayarında yer alması ve bu bilgisayarın 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
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