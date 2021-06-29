Amiral Gemisi Telefonların Geleceğinde O Var: LTPO Ekran Nedir?

Amiral gemisi akıllı telefonların geleceği olarak da nitelendirilen LTPO ekranlar, aslında bir süredir piyasada kullanılıyor. Samsung Galaxy S21 Ultra, Android işletim sistemine sahip ilk LTPO ekranlı telefon olarak tanıtılmışken, Oppo Find X3 Pro ve OnePlus 9 Pro modeli de bu ekran teknolojisini kullanıyor. Akıllı telefon üreticilerin gelecek planlarında bu ekran teknolojisinden daha fazla yararlanma planı var. iPhone 13 Pro ve Samsung Galaxy S22 Ultra gibi amiral gemilerinde daha gelişmiş LTPO ekranları göreceğiz.
LTPO ekran nedir?
Bu yeni nesil ekran teknolojiyle ilgili bugüne kadar çok fazla detay paylaşılmamıştı. LTPO olarak yer alsa da, ana panel olan OLED'in gölgesinde kalan bu yeni teknoloji, aslında son zamanlarda sıkça gördüğümüz yüksek tazeleme hızına sahip ekranlarda kendini gösteriyor.
LTPO ekranlar, Hibrit Oksit ve Polikristalin silikon temeline dayanıyor ve yüksek tazeleme hızı üretebiliyor. Ancak buna karşın enerji verimliliğini yüksek tutmak için tasarlanan bu ekran teknolojisi, bu sayede 120Hz ve üzeri tazeleme hızlarında, pil tüketimini minimize ediyor.
Samsung, 2021 yılında LTPO üretiminin kralı olarak tanımlanırken, Apple'ın da bu yıl iPhone 13'lere bu ekran teknolojisini uygulaması bekleniyor. Apple'ın 110 milyon LTPO ekran üreteceği iddia edilenler arasında.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın