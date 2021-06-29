Concorde'un Varisi Geliyor: Süpersonik Uçaklar Geri Dönmeye Hazırlanıyor!

United Airlines, 2029 yılına kadar ticari kullanım için 50'ye kadar Boom Overture süpersonik jet satın alacağını duyurdu ve Concorde'un hizmet dışı bırakılmasından yaklaşık 20 yıl sonra süpersonik yolcu uçuşlarının geri dönüşünü müjdeledi.
Süpersonik uçaklar, New York'tan Londra'ya uçmak için gereken süreyi yedi saatten 3,5 saate indiriyor ancak bu tür uçaklardan, Concorde'un 2003'teki son uçuşunun ardından vazgeçilmişti. Concorde, 2000 yılında yaşanan büyük kazanın sonrasında yüksek bilet fiyatları, yüksek yakıt tüketimi ve giderek artan bakım maliyetleri sebebiyle finansal olarak çalışamaz hale gelmişti.
Boom'un süpersonik uçağının başarılı olması için Concorde'un karşılaştığı sorunların üstesinden gelmesi gerekecek.
Süpersonik uçuşlar, ses hızından daha hızlı seyahat ettikleri için bu adla anılırlar. Bu hıza ulaşmak için uçağın, sürtünmeyi azaltan verimli bir aerodinamik tasarım ve şok dalgalarının neden olduğu türbülansın üstesinden gelebilecek güçlü itme oluşturan motorları gerektiren ses bariyerini aşması gerekir.
Ses bariyerini aşmak Concorde'un en büyük dezavantajlarından biri olan ve son zamanlarda önemi daha da artan aşırı jet yakıtı kullanımını gerektiriyor. Bu yüzden de Overture'un gelişiminin prototip aşamasında olan Boom'un yakıt kullanımı alanında da iyileştirmelere odaklanacağı tahmin edilebilir.
Ayrıca ürettikleri gürültü nedeniyle süpersonik jetlerin kara üzerinde uçmasına izin verilmiyor. Ama bu kısıtlamaların da yenilenen aerodinamik tasarımla kaldırılması mümkün olabilir. Örneğin, NASA'nın X-59 QueSST programı üzerine yaptığı araştırma, karadaki sonik patlamaları önemli ölçüde azaltabilecek optimize edilmiş uçak gövdesi şekilleri üretmeyi hedefliyor.
Doğru aerodinamik sistemlere ulaşmak, daha iyi itme-ağırlık oranları sağlamak için modern, hafif kompozit malzemelerin kullanılması imkanını da oluşturabilir ve bu da kalkış anında gereken gücü azaltabilir.
Ayrıca Boom, uçağının yeşil özelliklerini de arttırıyor. Firma, süpersonik uçaklarında sürdürülebilir yakıtlar kullanmayı planlıyor ancak bu yakıtlar, henüz büyük ölçeklerde bulunmadıklarından dolayı oldukça pahalı. Şu anda sürdürülebilir uçuş yakıtı kullanımı, toplam yakıt kullanımının %0,1'ini oluşturuyor. Tahminler, bu tür yakıtların ekonomik olarak uyun hale gelene kadar %1,4-%3,7 arasında bir kullanıma ulaşacağı yönünde.
Boom, uçağı 2029'da ücret ödeyen yolcuları taşımaya başladığında yakıt verimliliği sorunlarının üstesinden gelebileceği konusunda iyimser gözüküyor. Yine de Boom'un koltuk başına 3.500£ fiyat etiketi öngörmesiyle bu ücretlerin yüksek olacağı söylenebilir.
Başka bir deyişle Boom Overture da kendinden önceki Concorde gibi lüks pazarı hedef alıyor. Firmanın muhtemelen sadece Boom'un sürdürülebilir bir uçak üreticisi olduğu iddiasıyla kendisine çekebileceği şu anda özel jetle seyahat edenlerin uğrak yeri olması muhtemel.
Bu yüzden, süpersonik yolcu jetleri on yılın sonunda gökyüzüne geri dönebilecek olsa da, çoğumuz onları deneyimlemeye en yakın olduğumuz zaman için halen uzun bir süre beklememiz gerekecek gibi gözüküyor...
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