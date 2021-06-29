Concorde'un Varisi Geliyor: Süpersonik Uçaklar Geri Dönmeye Hazırlanıyor!

Concorde'un 2003'teki son uçuşunun ardından bir daha karşımıza çıkmayan süpersonik uçaklar, yakın gelecekte geri dönecek gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
Süpersonik jetler geri dönmeye hazırlanıyor
Rusya'nın Tu-144 süpersonik jeti

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